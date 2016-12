Saiko suverene i finalen

Tradisjonen tro gikk Fredrik Staves minneturnering av stabelen nå i romjula, der alle inntektene fra den populære turneringa går til kreftsaken - i Fredrik Staves ånd.I år deltok 17 lag i turneringa som i kjent stil gikk over to dager.

I finalen møtte de grønnkledte gutta på Saiko laget «Lillastrøm» - der farvevalget på draktene ga seg selv. De to lagene hadde markert seg sterkt gjennom de innledende kampene, og nådde finalen etter å ha slått ut «Nordavind» og Sortlandslaget «Chillpadde». Bronsefinalen mellom de to sistnevnte lagene ble spennende, men Nordavind slet også i denne kampen med å score mål. Laget manglet et par av sine faste profiler, og Nikolai Strøm slo fast at de rødkledte var svekket.

– Ja, vi mangler blant annet Mathias Åsvang, Lasse Nilsen og Tord Karlsen. Så vi får se, sa han foran kampen.

– Jeg skulle så gjerne vært utpå der, men har en liten lyskestrekk, så jeg tør ikke risikere noe, sa TIL-spiller Lasse Nilsen - som heiet på kameratene fra sidelinja.

Effektive

Men unguttene på motstanderlaget var både gode og effektive, og mens de rødkledte slet med å sette ballen i mål, var de sortkledte karene på Chillpadde treffsikre, og vant til slutt 4-1.

Mange hadde ventet seg en jevnspilt finale mellom to av turneringas sterkeste lag. Men Saiko vant finalen i ren utklassingsstil, etter at laget tidlig tok ledelsen - og Lillastrøm-gutta ble tvunget fremover på banen - noe som åpnet for giftige kontringer fra «Saiko». Ved full tid stod det 6-0 til Saiko - som kunne løfte pokalen for tredje år på rad.

– Herlig!! Vi kunne aldri «slappe av», og Lillastrøm var gode, men vi hadde brukbar kontroll her, ja - smilte Jonatan Nylund, Mathias Dahl Abelsen, Thord Andre Jensen og Kristian Pedersen.

– Det tidlige målet vårt var utrolig viktig. Da kunne ikke Lillastrøm legge seg bakpå og satse på kontringer. De måtte opp og frem, og det ga oss målsjanser og rom. Så den tidlige scoringa ble avgjørende, sier Mats Oftedal.

Dahl Abelsen mestscorende

Toppscorer-pokalen i turneringa gikk også til en grønnkledt profil på vinnerlaget Saiko - nemlig Mathias Dahl Abelsen, som iløpet av sluttspillet satte inn åtte scoringer.

En egen Fair Play-pris ble også delt ut. Denne prisen gikk til gutta på «West Coast»