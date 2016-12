Brann i sikringsskap

Operasjonssentralen i Nordland politidistrikt opplyser til VOL at de i 08.30-tida fredag morgen fikk melding om et branntilløp i et sikringsskap i et bolighus på Andenes.

Ifølge politiet var det noe røykutvikling i skapet, men brannen ble raskt slukket. Ingen ble skadet.

- Det har trolig vært en kortslutning i en sikring. Dette følges opp av elektriker, sier politiet som har vært på stedet. De informerer om at sak er opprettet på forholdet.