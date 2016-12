Shell på Andenes vant landskampen

I bensinstasjonsbransjen, som i de fleste andre servicebedrifter, er økt omsetning noe man sikter etter. I Shell-kjeden har de i oktober, november og desember en triatlon-konkurranse, der stasjonene i Norge og Finland konkurrerer om å øke omsetningen mest innenfor ulike salgsområder.

150,3 prosent økning

I oktober og november var det økning omsetningen på bilvask, sammenlignet med samme måned i 2015, de ulike stasjonene ble målt på.

– I fjor ble bensinstasjonsdelen av Shell kjøpt opp av det finske selskapet St1, og da fant vi ut at det i november kunne være artig å arrangere en landskamp mot finnene, sier Thomas Greet Danielsen. Han er kategoriansvarlig for bil og drivstoff i St1-Norge.

– Vi slo finnene med god margin og det var artig, sier han. Best av alle var den nyrenoverte servicestasjonen på Andenes, som like godt vant hele konkurransen.

– Vi hadde en prosentvis økning på bilvask på 150,3 prosent sammenlignet med 2015, sier daglig leder ved Andenes servicesenter Bente Alsos.

Vant 10.000 kroner

Hun synes det er artig at en liten stasjon kan hevde seg mot både resten av landet og stasjonene i Finland.

– Tenk at vi på lille Andenes klarer å hevde oss på landsbases, sier hun. Stasjonen får 10.000 kroner til sosialt formål for de ansatte. Det er premien for å være best i Norge.

– De pengene skal vi bruke til å finne på noe artig sammen, for det har alle de ansatte fortjent, sier Alsos, som har ni ansatte på stasjonen.

Luksustur til Finland

Siden vår lokale stasjon også var bedre enn stasjonene i Finland, får de en luksustur til Finland i premie.

– Det blir en hyggelig tur, som er spandert av finnene. Vi hadde måtte spandere om de vant, sier Danielsen. Han sier at turen vil bli gjennomført på nyåret.

– Vi må se litt på overnattingskapasitet og slikt, men planen er å sende over så mange som mulig av dem som jobber der, sier han.

Hurtigmat i desember

Selv om stasjonen, med ny bilvaskemaskin av året, vant vaskekonkurransen, så ligger de ikke på latsiden. Nå i desember konkurreres det nemlig i økt omsetning av hurtigmat. Der bør også stasjonen på Andenes ha en god sjanse til å hevde seg, med tanke på at de etter renoveringen tidligere i år, har et helt nytt og større matutvalg å tilby kundene.

– Dette er en konkurranse kun for stasjonene i Norge, og jeg vet ikke hvordan Andenes ligger an for øyeblikket. Vinneren blir presentert på nyåret, sier Danielsen.