– I så fall en politikerbeslutning

Det er foreløpig lite konkrete svar å få på Bjørnar Sellevolds tilbakeføringskrav av familieeiendommen på den nedlagte bygda Haugnes. Kravbrevet til Forsvarsdepartementet var datert 19. desember.

Pressevakt Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet opplyser brevet ikke er registrert ennå, slik at det ikke er mulig for ham å få innhentet noen fornuftige kommentarer fra saksbehandlere nå i romjula. Han henviser til Forsvarsbygg for en generell kommentar på hvordan det offentlige forholder seg til slike krav.

Leder i Skifte eiendom Trond Eliassen opplyser at når Forsvaret skal avhende noe så det er klarte rutiner for det.

Tilbakekjøpsrett

– Vi tar først en sjekk i gamle papirer for å finne ut om det finnes en tilbakekjøpsrett. Hvis så ikke er tilfelle, så blir det behandlet som et helt ordinært salg. Da har kommuner og fylkeskommuner forkjøpsrett, deretter går det ut på det generelle marked. Vi har ikke anledning til å selge direkte til noen uten at det foreligger en tilbakekjøpsrett, sier Eliassen.

– Bjørnar Sellevold viser til den spesielle situasjonen der Forsvaret annekterte ei hel bygd på 300 stykker og fordrev dem fra hus og heim med minimale erstatningsbeløp som gjorde at de måtte ta opp lån for å etablere seg andre steder. Av den grunn mener han at tidligere Haugnesbeboere bør få særbehandling?

– Vi forholder oss til et regelverk. Dersom det skal være særtilfeller på Andøya, så må det i så fall være en politisk beslutning, avslutter Eliassen.