– Vårt beste år noensinne

– Det har vært gode priser og mye fisk i år. Høsten ble dårlig for vår del siden vi hadde fisket opp seikvota. Selv om det ble refordeling av kvotene for torsk og hyse, vil du få innblanding av sei på høsten. Uten seikvote ble det vanskelig for oss, så vi har ikke rodd noe særlig i høst. Dessuten har det vært mye dårlig vær i november og desember, sier Elvan.

Han tror lønnsomheten vil bedre seg for de aller fleste fiskerne i år.

– Alt blir dyrere, men det har ikke vært noe dramatisk på kostnadssiden. Det avhenger selvfølgelig litt av hvor raskt man fisker opp kvotene. Men olja er blitt litt billigere utover året. Vi har i hvert fall hatt vårt beste år, og det tror jeg gjelder for mange, sier Elvan.

2017

Et nytt fiskeriår står for døren og Elvan tror også det blir bra.

– Det er mange ting man ikke rår over, som tilgangen på fisk, været og valutakurser. Men markedene er bra og jeg tror vi får bedre betalt for torsken, i hvert fall til å begynne med. For vår del tror jeg 2017 blir like bra som i år. Vi ser i hvert fall lyst på det, sier Elvan.