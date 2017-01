Eventyrlig fangstrekord

Tallene fra Norges råfisklag viser at det er levert fisk for drøye 385 millioner kroner i Andøy i år. Tilsvarende tall for 2015 er 268 millioner kroner.

Årsaken til rekorden er todelt: det ble fisket mer og fiskerne fikk bedre betalt for torsken og en del andre arter.

Mer fisk

Det er levert 16.889 tonn torsk i år. Det er 3.500 tonn mer enn i fjor. Det er den nest høyeste torskefangsten som er registrert i Andøy. 2014 var høyere med 17.372 tonn.

Hysefangsten er på 3.034 tonn, omtrent som i fjor.

Det er levert 3.756 tonn sei, 1.477 tonn mer enn i fjor, og det er levert 2.617 tonn med andre arter. Det er 236 tonn mer enn i fjor.

Totalt er det levert 26.297 tonn fisk i Andøy i år.

Bedre priser

Mens Andøyfiskerne i snitt fikk 12,8 kroner i snitt per kilo torsk i fjor, er dette økt til 15,5 kroner i år.

Også snittprisen for andre arter har økt, fra 15,5 kroner i fjor til 20 kroner per kilo i år.

Prisene for hyse og sei har imidlertid gått noe ned.

Hyseprisen gikk i snitt ned fra 12,5 kroner i 2015 til 11,6 kroner per kilo i år. Det gjør at fangstverdien for hyse gikk ned fra i fjor til i år.

Seiprisen har endret seg marginalt, fra 10 kroner i 2015 til 9,8 kroner per kilo i år.

Torsken viktig

Tallene fra råfisklaget viser med all tydelig hvor viktig torsken er for fiskerinæringen i Andøy.

Av verdien på 385 millioner kroner, står torsken for hele 261 millioner kroner. Økningen for torsken alene er 90 millioner kroner fra 2015 til i år.

Andre arter er nå den nest største posten i fiskeriregnskapet, med 52 millioner kroner. Det er en økning på 15 millioner kroner fra i fjor.

Fangstverdien for sei økte også, selv om snittprisen per kilo gikk litt ned. Økningen skyldes en betydelig økning i kvantum. Det er fisket sei for 36,6 millioner kroner i år, en økning på 13 millioner fra i fjor.

Hysenedgang

Fangstverdien for hyse gikk ned fra 37,5 millioner kroner i 2015 til 35,1 millioner kroner i år – en nedgang på 2,4 millioner kroner.

Det er som nevnt fisket like mye hyse i år som i fjor, noe som forteller om lavere priser.

Hysemarkedet nærmest kollapset etter at det ble tatt opp store mengder hyse i løpet av kort tid på begynnelsen av året og det var problemer med å få omsatt fisken. Det ble også iverksatt leveringsrestriksjoner. Gjennomsnittsprisen var nede i 8,7 kroner, men tok seg opp utover året.