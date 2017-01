1386 så Annie

– Vi hadde noen få ledige billetter til midnattsforestillingen 16. desember, men satte også denne kvelden publikumsrekord. Aldri før har så mange møtt opp for å se teater midt på natta på Dverberg, sier Svein Spjelkavik i Teaterklubb '81 i ei pressemelding.

På tross av nattforestillinga hadde noen få ledige seter hadde Billettsjef Anita Spjelkavik satt inn så mange ekstra stoler til hver forestilling mellom helgene at snittet til slutt viser mer enn utsolgt alle dager. Grunnet ekstra utbygd forscene rommet salen denne gangen kun 220 per dag, sier produsent Svein Spjelkavik i Teaterklubb’81.

Totalt er den gamle rekorden på 1118 solgte billetter slått med 268. Det betyr at selv om vi justerer for at det i år har vært seks forestillinger og ikke fem har vi fortsatt slått rekorden.

Juleteatermagien på Dverberg når nye rekorder Publikum ble helt satt ut, da Annie og resten av juleteaterensemblet på Dverberg hadde premiere på en av verdens mest populære musikaler.

– Det er lett å kalle årets tall for en uslåelig rekord. Det har vi imidlertid sagt før. Dermed velger vi i steden å si at vi er veldig stolte over årets tall, sier Svein Spjelkavik, produsent i TK’81.

Teaterklubben har satt opp juleteater i 31 år. Det er i år 10 år siden de første gang passerte 1000 solgte billetter. Det skjedde med første oppsetningen av Peter Pan i 2006.

– Vi var riktig nok veldig nær den magiske 1000-grensa allerede i 2004, med den andre oppsetninga av Reisen til Julestjernen. Den gang solgte vi 999 billetter, sier Spjelkavik.

Pressen har ikke spart på superlativene i omtalen av stykket. – Vi har satset mye på denne produksjonen. Og vi er glade for både terningkast seks, fulle hus og trampeklapp. Vi er også stolte av Nikoline Spjelkavik som med Annie hadde instruksjon på sin første musikal. Men viktigst av alt for oss er å gi barn og unge teatererfaring og opplevelse av mestring, sier Svein Spjelkavik.

Stylteprisen

Nikoline Spjelkavik debuterte som instruktør med Annie. Under avslutningsfesten 30. desember takket hun teknikere og skuespillere. Hun delte også ut Stylteprisen.

Prisen har siden 2008 vært delt ut til den blant skuespillere og stab som har gjort størst framskritt i sitt arbeid. prisen deles ut til minne om den unge skuespilleren Isak André Isaksen fra Nøss som døde bare 14 år gammel i 2008.

Vinneren av prisen i år ble skuespiller-debutanten Eskil Jakobsen fra Andenes. Eskil har erfaring fra bandet Cheeters, men han har ingen erfaring med skuespill og dans.

– Eskil imponerte oss både med sang, dans og skuespill. Det var mange sterke nominerte, men Eskil har jobbet hardt og fortjener uten tvil prisen, sier instruktør Nikoline Spjelkavik.

Minnet Søren Frank

Årets forestilling ble dedikert den danske indtruktøren Søren Frank som jobbet sammen med teaterklubben gjennom mange år. En av Teaterklubbens mest rutinerte scenearbeidere, Stein Fyhn Nilsen ba i sin tale de nærmere 100 deltagerne på avslutningsfesten delta i ett minutt stilhet for Søren som døde i november 2016.