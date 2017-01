Ordfører Jonni Solsvik foran årsskiftet:

Ordfører Jonni Solsvik sier året som ligger foran oss vil bli et skjebneår for Andøy. – Vi må mange generasjoner tilbake i tid for å finne utfordringer av dette kaliberet, om det er noe som kan måle seg, sier Solsvik – som tross dette er optimist.