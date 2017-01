– Utrolig deilig å levere på Bleik igjen

«Klævtind» med skipper og medeier i Bleik Fisk AS, Glenn Thomas Madsen leverer sin første fangst på Bleik igjen etter gjenåpningen, da Andøyposten stikker innom for å lodde stemninga på åpningsdagen.

– Dette var utrolig deilig, sier et av mannskapet på fem, Trond Preben Kristiansen. Han er også imponert over de nyansatte «sjauerne» på bruket som fikk fisken unna i en fei.

– Kjempegodt

Madsen stemmer i med at det føles kjempegodt å levere hjemme igjen.

– Det er kort vei til både kai og fiskefelt. Bare om morgenen kan vi ha vekkerklokka på ramling en time senere enn for eksempel i fjor vinter når vi først måtte kjøre bil et stykke til nærmeste fiskebruk. Det er også halve avstanden til fiskefeltet. Eksempelvis er det seks nautiske mil fra Bleik til det feltet vi fisket fra i dag. Det er halve avstanden i forhold til andre steder, og vi sparer en halv time fram og tilbake også her, smiler Madsen. Han er glad for å se at det er blitt liv på bruket igjen.

– Vi har brukt mye tid på å få det ordnet, og vi har jobbet helt til lille julaften. Da var vi ferdig med det aller nødvendigste både innvendig og på kaia utenfor, sier Madsen.

Båten har fått en grei start med 2.500 kilo. Det er 60 prosent torsk og 40 prosent sei.

– Vi brukte torskegarn i dag, siden vi hadde planlagt torskefiske i romjula. Når vi begynner å bruke seigarn, vil det bli mest sei som vi har tradisjon for i januar, for å gjøre vintersesongen lenger, sier Madsen.

– Burde vært kaos

Han er imponert over hvor bra denne første leveringsdagen har gått.

– Det burde ha vært kaos her, men det ser bra ut, smiler han. Fisken selges av Bleik Fisk AS der han selv, skipper Petter Pettersen på «Måtind» og Odd Magne Kristiansen på «Mats Erik» er medeiere.

– Bleik Fisk kjøper fisken av fiskerne, og så kjøper JM Nilsen Fisk den videre for bearbeiding på Nordmela. Mellomlegget som Bleik Fisk måtte tjene, går i sin helhet til oppussing. Det er ikke noe vi fiskere har planer om å tjene noen penger på personlig. Eneste grunnen til at vi har kjøpt bruket, er at vi ønsker aktivitet her, sier han.

– Gunstigst i Nord-Europa

Skipper Petter Pettersen leverte 1.900 kilo på sitt første sjøvær i år med leveranse heime på Bleik.

– Det var en grei start, og det er så artig å være i gang på Bleik igjen. Det er jo dette vi hadde håpet på hele tiden. Vi ligger gunstigst til i hele Nord-Europa sett i forhold til distanse til Eggakanten, og da burde vi jo holde liv i fiskebruket i bygda som har hatt så lange tradisjoner, sier Pettersen. Han presiserer at det på ingen måte har vært opplevd som noen krise å måtte levere på Andenes og Nordmela.

– Vi har blitt tatt godt imot overalt, men på lang sikt er det avgjørende for fiskerimiljøet på Bleik at det er kai og fiskebruk i bygda, sier han, som tror dette kan motivere ungdommen til å satse på fiskeri.

Lettvint og mindre stress

– Det er lettvint og adskillig mindre stressende når vi har alt vi trenger på Bleik, og kan gå direkte ut på fiskefeltet herfra. Vesterålen er jo nå blitt det nye Lofoten med tanke på skreifisket. Da er det en fordel med flere kaier, flere bruk og flere miljøer. Det begynner å bli mektig fullt på Myre, så det er greit å ha flere alternativer, mener Pettersen, og minner om at det kun er en halvtime fra kaia på Bleik og til fiskefeltet.

– Det er flott å samle miljøet på Bleik og dyrke det som er igjen, og håpe på nyrekruttering, sier han.