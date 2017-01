Brita blir ny næringssjef i Andøy

Andøy kommune står foran en stor omstillingsprosess og den nye næringssjefen vil naturlig spille en viktig rolle i utviklingsarbeidet i årene fremover.

Viktig stilling

Da søkerfristen gikk ut like før jul, hadde Andøy kommune fått tre søkere til stillingen og de siste ukene av 2016 ble det gjennomført intervjuer. Onsdag ble det gjort vedtak i ansettelsesutvalget i Andøy kommune.

– Utvalget har besluttet å tilby stillingen til Brita Erlandsen, sier ordfører Jonni Helge Solsvik. Han sier at stillingen blir viktig i omstillingsprosessen Andøy kommune nå stor foran.

– Den blir veldig viktig, og i samråd med Nordland fylkeskommune skal vi nå starte en prosess der vi styrker næringsarbeidet med ytterligere ressurser, sier Solsvik.

Takker ja

På telefon til VOL, like etter møtet i ansettelsesutvalget, er ikke Erlandsen i tvil om hva svaret på tilbudet fra ansettelsesutvalget er.

– Jeg kommer til å si ja. Det er en veldig spennende jobb. Spesielt i denne tiden når vi skal bygge opp en omstillingsorganisasjon. Det er litt med skrekkblandet fryd jeg tar fatt på jobben, og er veldig glad for den prosjekterfaringen jeg har med meg fra LNS og andre bedrifter, sier hun.

Tror på Andøy

Erlandsen har jobbet som næringskonsulent i Andøy kommune siden mai i fjor, da hun begynte i jobben etter at mangeårig næringssjef Bjørnar Sellevold gikk over i pensjonistenes rekker. I et intervju med Andøyposten i mai fortalte Erlandsen at hun har kommunikasjonsutdanning fra BI og har gjort mye forskjellig fram til nå.

– Jeg har vært i Forsvaret, jobbet for Refa på Finnsnes, vært åtte år i det som i dag er Egmont og jobbet med magasiner som Shape-up, Bonytt og Rom 1-2-3. De tre seneste årene har jeg jobbet i LNS på Strandland, sa hun, og la til at hun har tro på Andøy.

– Jeg brenner for Andøy, Vesterålen og Nord-Norge. Potensialet er stort.