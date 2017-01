Frp-topper til Andøy

Rønneberg er glad finansminister og partileder Siv Jensen nå kommer til Andøy, sammen med nestleder og fiskeriminister Per Sandberg.

– De er sentrale og innflytelsesrike regjeringspolitikere. Vi har invitert dem for å ha en diskusjon med dem i kjølvannet av det uforståelige og omstridte vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Romvirksomhet og fiskerihavn

– Under besøket i Andøy skal de to få en briefing hos Andøya Space Center og de skal i tillegg få en orientering fra Andøy kommune. Fiskerihavnprosjektet på Andøya og næringsutvikling blir tema, sier Rønneberg.

– I tillegg skal de to partitoppene delta i et partimøte for lokale FRP-medlemmer. Der vil vi kreve at de står ved merknaden Stortinget har pålagt regjeringa, når det gjelder å ta et særskilt ansvar for Andøysamfunnet, og dette som går på oppfølginga av vedtaket dersom det dukker opp vesentlige endringer.

– Vi vil være tydelige på disse tingene og håper at dersom de følger opp vårt krav om å ta merknadene på alvor – så vil det legge press på våre regjeringskolleger i partiet Høyre, sier Rønneberg.

Intet folkemøte

– Vi hadde helst sett at dette besøket ga rom for et folkemøte, noe vi tror ville blitt godt besøkt. Men det ble det dessverre ikke rom for.

– Andøysamfunnet ligger med brukket rygg, og selv om det har vært medlemsflukt fra Frp tror jeg mange hadde kunnet tenke seg å stille spørsmål til dem om flystasjonssaken og beslutningsgrunnlaget.

Starter på Sortland

– Duoen starter for øvrig sitt Vesterålsbesøk på Sortland, der Vesteraalens AS får besøk. Også møtene der går for lukkede dører av forretningsmessige hensyn, opplyser Rønneberg.

Øystein Bø er med

I en pressemelding fra Nærings- og Fiskeridepartementet fremgår det at i tillegg til de to nevnte Frp-statsrådene deltar også statssekretær Øystein Bø (H) fra Forsvarsdepartementet under besøket i Andøy.