Nå måles det nedbør igjen

Værtjenesten ved Andøya flystasjon ble lagt ned fra nyttår 2016. Da stoppet også målingen av nedbør. Dette var en oppgave som ble gjort manuelt og som ikke ble overført til Avinors ansatte i tårnet ved Andøya lufthavn.

Meteorologisk institutt har hele tiden lovet at nedbørsmålingen skal komme på plass, da i form av en automatisk målestasjon.

Den ble satt i drift 30. desember. Og stasjonen fikk testet seg skikkelig med en gang. Allerede nyttårsaften kom det ned 21,9 millimeter nedbør.

– Nå måles nedbøren hvert tiende minutt, slik at den også kan registrer byger med nedbør, sier Tone Huseby, som er overingeniør ved Meteorologisk institutt.

Gitarstreng

Hun sier at den nye måleren er to meter høy, har like stor åpning for nedbør som den gamle måleren og har en vindskjerm som sørger for at nedbøren ikke blåser over måleren.

– Inni er det en stor bøtte og en vekt som måler nedbøren. Vekta er litt spesiell. Den består av en gitarstreng som strammes etter hvert som det kommer nedbør. Ved å måle frekvensen på lyden, finner man ut hvor mye nedbøren veier, sier Huseby.

Tømmes to ganger

Det er Metorologisk institutt som eier måleren, mens Avinor står for vedlikeholdet.

– Det er en ganske enkel jobb. Måleren skal bare tømmes to ganger i året, sier Brynjer Abrahamsen i Avinor.

– Den må kanskje tømmes noen flere ganger, for det er allerede kommet mye nedbør i den. Måleren ble satt opp i begynnelsen av desember, og det er kommet rundt 150 millimeter nedbør siden da, sier Huseby.

Ingen snømåling

En lignende måler er satt opp ved flyplassen på Bardufoss. Der er det også montert en laserstråle som måler snødybde.

– Vi hadde tenkt å montere en slik på Andøya også, men det var viktigst å få nedbørsmåleren på plass. Kanskje kommer snømåleren etter hvert, sier Huseby.

Mangler vind

Det som fortsatt mangler, er målinger av middelvind. Det som oppgis på sidene til yr.no er gjennomsnittet for et helt døgn. Det er med andre ord ikke mulig å finne hva vinden var på det kraftigste i løpet av en dag.

– Det er Avinor som måler vindstyrken. Vi har nå gjort jobben med å konvertere målingene til vårt system, så kanskje har vi dette på plass i løpet av noen dager, sier Huseby.

Detaljerte værdata fra Andenes finner du her.