RMR-artister i spellemannskø

Denne uken ble de nominerte til Spellmannsprisen presentert. Den som kan skilte med flest nominasjoner av alle årets artister er Rock Mot Rus-klare Karpe Diem. Rap-duoen er nominert i fire kategorier, mens en annen Rock Mot Rus-headliner, Cezinando er nominert i tre kategorier. Og det formelig kryr av RMR-artister på lista.

Også mange tidligere RMR-headlinere dukker opp blant de nominerte til «den norske Grammy». Dagny har både deltatt i rockemønstringa og vært headliner. Hun er nominert to ganger; I klassen «Årets nykommer» og for hennes hit «Backbeat» som er nominert i kategorien «Årets låt».

I sistnevnte kategori konkurrerer Tromsø-jenta med Andøy-røtter mot blant andre Harstad-gutten Kristian Kristensen som tidligere har deltatt på Rock Mot Rus med bandet Tingo.

– Fjær i hatten

– Dette betyr mye for oss at to av våre største headlinere får stor oppmerksomhet i forkant av festivalen. Det er også en fjær i hatten til bookingansvarlig Renate Ingvartsen og festivalsjef Kristin Krey. Det er de to som jobber mest med booking hos oss, sier Svein Spjelkavik i en pressemelding. Han er pressetalsmann for Rock Mot Rus

Spjelkavik er veldig spent på hvem som vinner når harpene skal deles ut lørdag 28. januar.

– Det er klart det hjelper oss i markedsføringen inn mot festivalhelga 7. til 9. april dersom vi kan skilte med ferske prisvinnere på plakaten, sier Spjelkavik.

– Heier på våre

– Vi heier på alle «våre» nominerte, men må vel innrømme at det er blant de nordnorske vi har våre største favoritter. Personlig er jeg gladest over den doble nominasjonen til Dagny og Moddis nominasjon. Pål er Rock Mot Rus-vinner. Han er en god venn av festivalen og kaller seg selv at barn av Rock Mot Rus. Hans plate «Unsongs» er den modigste plata som er gitt ut i år. 5. mars står han på scenen i Den Norske Opera med disse helt spesielle sangene, sier Spjelkavik

15 nominasjoner

Det er totalt 15 nominasjoner med koblinger til Rock Mot Rus. Andre blant årets Spellemannsnominerte som har stått på festivalplakaten hos Rock Mot Rus er Klovner i Kamp (Årets musikkvideo), Ont Blod (Årets nykommer), Kvelertak (Rock) og Lido (tidligere Lido Lido) som er nominert i Urban-klassen.

Kuriøse koblinger

– Blant de mer kuriøse koblingene mellom Rock Mot Rus og årets Spellemann-nominasjoner kan nevnes at Jaga jazzist er nominert i klassen «Beste video». Jaga har aldri opptrådt på RMR, men bandets faste lysmann, Tord Eliassen er fra Andenes og er gammel RMR-er. Markus og Martinus er også nominert. Heller ikke Trofors-gutta har spilt på Rock Mot Rus, men en av de som jobber mest med Marcus og Martinus hos Sony Music; David N. Pedersen har spilt der mange ganger. I tillegg er David fortsatt engasjert i markedsavdelinga hos Spellemann. Heller ikke Hekla Stålstrenga har spilt på Rock Mot Rus, men vokalist Anne Nymo Trulsen har vært blant de nominerte til festivalens egen pris, Willy Oftedals Ærespris i 2014, sier Spjelkavik.