Sliter med infoskiltet på Å

I september i fjor var første gang det nye, automatiske bomanlegget på Kjølhågen utenfor Andenes stengte veien på grunn av sterk vind.

Det er satt opp et elektronisk infoskilt på Å som skal varsle bilistene om stengt vei lengre fram og mulighet for omkjøring via vestersiden av Andøya. Men det var ingen melding å se på skiltet. Det skapte problemer.

– Det er irriterende at man har har satt opp et stort, dyrt skilt på Å og så bruker man det ikke. Det er ikke helt gratis å kjøre en sånn omvei med lastebil, sa Tor Erik Bartnes i Team Toro Maskin & Transport til Andøyposten.

Nå i romjula var veien stengt flere ganger på grunn av sterk vind, og igjen klaget veifarende over at infoskiltet på Å ikke varslet om stengt vei.

Teletrøbbel

Årsaken til problemene er delvis teletrøbbel og delvis manglende automatisering.

– Da vi etablerte skiltet bestilte vi kablet telelinje til skiltet. I ettertid har vi fått beskjed fra Telenor om at kabelen er skadet og at den ikke vil bli fikset. Vi kan også bruke mobildata for å skrive tekst på skiltet, men etter 4. desember har dette blitt ustabilt, sier Robert Nygård Nilsen i Statens vegvesen.

Manuell oppdatering

Han sier videre at det er vegmeldingssentralen i Mosjøen som må aktivere skiltet dersom vegen over Kjølhågen er stengt.

– Det gjør at det kan ta en stund fra veien blir stengt til at det skrives informasjon på skiltet. Men vi jobber nå med at dette skal skje automatisk og håper å få det på plass i løpet av året, sier Nygård Nilsen.

Kan bli innestengt

Det er noe avstand mellom de to bommene som stenger veien ved Andenes når det er sterk vind. Det har skjedd flere ganger at bilister har blitt innestengt mellom bommene når veien har blitt stengt.

– Vi skal nå sette opp skilt på bommene om at man må ringe 175 for å få åpnet bommene. Vegmeldingssentralen har kamera, men de følger ikke med skjermen hele tiden. Dermed kan det gå litt tid før de oppdager at det står biler der, og får åpnet bommene. Etter hvert skal det komme opp elektroniske skilt som varsler tydelig om hva du skal gjøre dersom du er innestengt, sier Nygård Nilsen.

Automatikk

Det kan også bli snakk om å lage en automatisk løsning slik at bommene åpner seg når man kommer nært nok fra innsiden.

– Vi har en slik løsning på et annet anlegg. Det vi har sett er imidlertid at andre bilister benytter anledningen til å kjøre inn i det farlige området før bommen rekker å stenge veien igjen, sier Nygård Nilsen.