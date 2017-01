«Satisfaction» for publikum og Nick

65 minutter med Nick Borgen ble til nærmere hundre minutter, men ingen blant de hundre publikummerne på Hisnakul lørdag kveld lot til å beklage det. Stemningen var topp, da han avsluttet med Roling Stones kavalkaden med «Satisfaction» som et høydepunkt. Han begynte også med en Stoneslåt «As tears go by», og det var ganske naturlig på denne bursdagskonsernten med 65 åringen som har levd av musikk i 50 år. Det hele startet med coverlåter av blant annet Stones tidlig på 1960-tallet, da han spilte i band sammen med Frank Åse. Det ble et sterkt møte med disse to store musikertalentene som splittet opp i 1967 og gikk hver sine veier. Åse kom opp på scena og sang Stones-låten «You better move on» sammen med sin tidligere bandkollega.

Klikk på videoen for å få med deg det innslaget, og se hvordan Nick får publikum i ekstase på «Satisfactio». Det er også tatt med klipp fra hans aller første store hit «Aj, aj, aj partaj», den populære svenske allsanglåten «Rai, rai, rai, rai», storhiten «Mitt kära Østersund» som hele det tyske skilandslaget har tatt til sitt bryst og bruker som sin sang, og sist men ikke minst «Minnets oförglömmliga äskädande». Sistnevnte var den samme som han sang på «Bevar Andøya flystasjons» protestarrangement i Norlandiahallen for 3000 stykker. Den handler om savn til sine røtter.