Andøy krever statlig oppmerksomhet

Finansminister Siv Jensen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har også med seg statssekretær Øystein Bø (H) fra Forsvarsdepartementet på sin snarvisitt til kommunen som rammes hardest av forsvarsforliket mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i fjor høst.

Dersom den militære flystasjonen stenges, vil 300 personer eller nær 20 prosent av de sysselsatte i kommunen miste jobben.

– På litt lengre sikt ligger vi an til å miste rundt 1.000 av kommunens 5.000 innbyggere. Min fremste oppgave som kommunens eneste fulltidspolitiker er å jobbe for å unngå en samfunnsdepresjon, sier Solsvik foran møtet mandag ettermiddag.

Rett før jul satte regjeringen av 5 millioner kroner til omstillingsarbeid i Andøy. Da stortingsflertallet gikk inn for å legge ned flybasen som huser dagens Orion-fly, til fordel for Evenes, ble også regjeringen pålagt å gi såkalte «særlige virkemidler» til Andøy-samfunnet.

– Det innebærer mye mer enn et ordinært omstillingsprogram. Staten må bruke sine muligheter til å gjøre noe. Det kan de gjøre mot virksomheten på Andøy Space Center. De kan framskynde infrastrukturtiltak som kan skape lønnsomme arbeidsplasser. Og de kan benytte denne muligheten til å lokalisere den kommende olje- og miljøvernbevegelsen i Lofoten og Vesterålen til Andenes, sier ordføreren til NTB.

Han melder dermed Andenes tungt på i kampen med blant andre Fiskebøl om å bli vertskap for prosjektet som regjeringen ikke har klart å realisere tre og et halvt år etter at det ble skrevet inn i Sundvollen-erklæringen.

– Staten kan gjøre dette i form av et politisk vedtak og gi oss en skikkelig vitamininnsprøytning, sier Andøy-ordføreren.

Han understreker at kommunen uansett burde være godt kvalifisert for olje- og miljøvernsenter uavhengig av om flystasjonen legges ned eller ikke.

– Jeg vil utfordre Siv Jensen og Per Sandberg når det gjelder olje- og miljøvernsenteret. Jeg forventer selvsagt ikke at de ansvarlige statsrådene vil svare at det blir slik. Men jeg er sikker på at de vil lytte, og at vi skal evne å få formidlet et klart og tydelig budskap om at vi har forventninger, sier Jonni Solsvik til NTB. (©NTB)