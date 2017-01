– Føler ansvar for Andøy

Jensen, sammen med fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø kom mandag ettermiddag til Andøy.

Der fikk de en kort orientering fra ordfører Jonni Solsvik om Andenes havn og lokalisering av et statlig oljevern- og miljøsenter.

– Merknaden fra Stortinget bør kunne utløse en beslutning om at dette legges til Andøy, sa Solsvik, som også var klar på at det store planlagte havneprosjektet på Andenes bør fremskyndes.

– Havneprosjektet er et av de viktigste omstillingstiltakene og regjeringen bør bidra til å forsere prosjektet, sa Solsvik.

Havneprosjektet, til over 500 millioner kroner, er i utgangspunktet utsatt til perioden 2024 til 2029. Men saken blir trolig aktuell når Nasjonal Transportplan skal behandles til våren.

Jensen ville ikke forskuttere noe.

– Men ordføreren har gode argumenter, sa hun.

Lukket om ASC

Etter orienteringen til Solsvik, overtok Odd Roger Enoksen med en orientering om Andøya Space Center. Denne orienteringen fikk ikke pressen være med på.

– Dramatisk

Stortinget har som kjent vedtatt at Andøya flystasjon skal legges ned. Det gir tap av mellom 300 og 400 arbeidsplasser direkte.

– Dette er gjennom historien et av de vedtakene som har størst konsekvenser for et lokalsamfunn. Vi må trolig tilbake til Mo i Rana for å finne noe lignende, sa Solsvik til de to statsrådene.

– Føler stort ansvar

Jensen sa at regjeringen føler stort ansvar for Andøy-samfunnet.

– Vi skjønner at dette er krevende. Men det ligger et tidsspenn frem til nedleggelsen som gir mulighet til å skape forutsigbarhet. Regjeringen skal levere når det gjelder omstillingsmidler og tiltak. Vi føler et stort ansvar for Andøy, sa Jensen.

De beskrev lokalpolitikerne i Andøy som fremoverlente og var glad for at Solsvik også har fokus på mulighetene.

– Vi kommer også til å følge opp Stortingets vedtak når det gjelder kostnadene knyttet til nedleggelsen av flystasjonen. Men det er bra at ordføreren er opptatt av å se nye muligheter, sa Jensen.

– Vi har voldsomme ambisjoner for norsk sjømatnæring. Da trenger vi havner og annen infrastruktur. Jeg blir ikke overrasket om Andøy står igjen sterkere etter dette, sa Per Sandberg.