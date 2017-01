– Fortsatt grunn til å stemme Frp

Mandag besøkte de to statsrådene og Frp-toppene Andøy. Det ble møter med ordfører Jonni Solsvik, Andøya Space Center og det lokale partilaget.

Det var Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som sørget for vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. I ettertid har de tre partiene opplevd flere utmeldinger lokalt, mens særlig Senterpartiet har fått mange nye medlemmer.

– Dere legger ned Andøya flystasjon og foreslo store kutt i overføringene til norsk romindustri. Hvorfor skal folk i Andøy stemme Frp?

– Frp vil utgjøre en forskjell og samlet sett har vi levert i en mindretallsregjering. Vi ser også tegn inn i 2017 som tyder på lysere tider generelt. Den næringen jeg representerer har stort potensial og vi har i dag blitt forelagt planer som er massive, sier Sandberg.

– Et godt møte

Siv Jensen karakteriserte møtet med det lokale partilaget som et godt møte.

– Man peker på mange muligheter lokalt og vi har fått en lang liste med krav og forventninger til omstillingsarbeidet. Det er i regjeringens interesse å levere på dette. I stort har vi bidratt til at Nord-Norge går så det suser, i motsetning til andre deler av landet. Det kommer også Andøy til gode, sier Jensen.

– Andøy er en kommune som er vant til omstilling, og jeg er sikker på at man også klarer det denne gangen så fremt det legges til rette for det, legger hun til.

Ikke tid til folkemøte

I Andøy har flere etterlyst at sentrale politikere som står bak vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon kommer til Andøy og møter folk. Det ble ikke noe tid til et folkemøte.

– Dette var det vi rakk denne gangen. Det var viktig for oss å få presentert våre innspill til omstillingsarbeidet. Vi har også fått lovnad om at grunnlaget for vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon skal kvalitetssikres, sier Halvar Rønneberg i Andøy Frp.

– jeg skulle gjerne hatt tid til å besøke Andøya flystasjon og snakket med flere folk, sier Siv jensen.

– Dette blir neppe det siste besøket vår her, sier Per Sandberg.