Holder på Atea som trådløsleverandør

Fristen for å levere tilbud var 6. desember 2016 klokken 12.00 Andøy kommune mottok ni tilbud innen fristen. I tillegg kom det inn ett tilbud etter fristen. Dette ble avvist.

Andøy kommune mente at to av de ni tilbudene ikke oppfylte kravspesifikasjonen. Disse tilbudene ble også avvist.

Andøy kommune har tidligere ikke villet opplyse hvilke to tilbydere dette var.

– Skrivene inneholder drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningene angår, skrev enhetsleder Marit S. Nordheim da vi ba om innsyn i brevene.

Klager

Nå er det klart at firmaet Netsecurity er ett av disse firmaene. Firmaet har nemlig klaget på avvisningen av sitt tilbud.

Netsecurity mener at deres løsning absolutt er innenfor de kravene som ble satt i tilbudet.

– Netsecurity vil dermed klage på avgjørelsen om å avvise vårt tilbud og håper dere ser at vår tilbudet løsning både samsvarer med forespurte kravspesifikasjon, samt at det er tatt høyde for både kvalitet og økonomi i tilbudet, skriver Gøran Myrvold i Netsecurity,

Ber om innsyn

Det var Funn i Narvik som leverte det billigste av de sju tilbudene som til slutt ble vurdert. Prisen var 141,385 kroner. Intelecom ble vurdert best med tanke på kompetanse og kvalitet. Et tilbud fra Atea ble imidlertid vurdert som det beste tilbudet samlet sett.

Nå har Intelecom bedt om innsyn i alle sakens dokumenter, blant annet all korrespondanse mellom kommunen og Atea.

– Dette er dokumenter som Intelecom har rett på innsyn i med forbehold om forretningshemmeligheter som i så fall må sladdes, skriver Kristoffer Holth.

Holder på Atea

Nordheim sier at klagen fra Netsecurity ikke får konsekvenser for den videre framdriften med anskaffelsen.

– Vi har svart Netsecurity og holder på vedtaket om Atea som leverandør, sier Nordheim.