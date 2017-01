Mener Andøy bør defineres som en reiselivskommune for å fritas fra regler om åpningstider i helgene

Vinden og værforholdene de siste dagene har medført at hundrevis av vinterturister har fått sitt Andøybesøk preget av venting. Noen på søndager der «alt» er stengt – men sånn trenger det ikke være.

Et grep vi bør ta

For ved å definere seg som en reiselivskommune – noe det ikke hersker tvil om at Andøy er – får alle butikker som ønsker det muligheten til å holde dørene åpne på helligdager og søndager. Det er en ordning hos landets fylkesmenn som åpner for dette.

Gunnar Jan Olsen hos SeaSafari Andenes AS mener det er på høy tid Andøy tar dette grepet – og legger til rette for mersalg i næringslivet og økt kvalitet for turister, besøkende og fastboende.

– Med det været som har vært enkelte dager, har det ikke vært forhold for nordlysturer og alternative aktiviteter på land. Da blir det ren ventetid, og da er det klart en fordel om lokale butikker er åpne. Det er klart turistene som er her vil sette pris på dette, og det gir lokale bedrifter mulighet til økte inntekter og mersalg. Siden dette er en helt frivillig og uforpliktende ordning for bedriftene, vil det ikke ha noen ulemper. Hver enkelt bedrift står fritt til å benytte mulighetene dette gir. Så dette vil bare være positivt for bedriftene, for turistene som besøker Andøy og også for de fastboende kundene, sier Gunnar Jan Olsen.

– Vil styrke oss i Andøy

Hos Andøy Næringsforening er leder May Britt Johansen positiv til forslaget.

– Jeg er veldig positiv til dette forslaget. Det er helt klart noe som vil styrke oss, som kan gi økte inntekter for næringslivet og ikke minst gi turistene en bedre opplevelse, sier hun. Leder av butikkgruppa på Andenes, Tone Adolfsen Dahler, er enig.

– Å prøve dette er absolutt en interessant mulighet for det lokale næringslivet. Siden dette er frivillig og helt uforpliktende, ser jeg ingen ulemper ved det. Samtidig er det sånn at utfordringa for små butikker er at det er få ansatte som skal ivareta åpningstidene – men samtidig tenker jeg at dette er noe som lar seg løse. Hver bedrift har nok gjort seg sine erfaringer, og for min del ser jeg at Himmel & Hav Interiør helt klart er en sommerbutikk i så måte. Da er det mange av sommergjestene som handler hos oss. Vinterstid selger vi lite til turistene, og derfor vil det nok for vår del være sommerstid det er mest aktuelt med utvidede åpningstider og eventuelt åpent på søndagene. Men dette er selvsagt opp til den enkelte, og rett og slett en ny mulighet til handel, sier hun.

– Et smart grep

Hos Visit Andøy mener daglig leder Camilla Ilmoni det vil være smart å legge til rette for fleksible åpningstider hos næringslivet.

– Ja, det vil helt klart være en smart ting å gjøre for næringslivet og reiselivet i Andøy. Det er bra for alle om turistene er fornøyde med sitt Andøybesøk, og da er det viktig det finnes noe å bruke tid på når båtene ligger ved kai, og det ikke er forhold for nordlysturer – eller når regnet pøser ned sommerstid. Turistene kommer, de har tid og penger – og dette er jo helt klart en mulighet for næringslivet til mersalg. Siden dette dessuten er helt frivillig – kan jeg ikke se annet enn fordeler ved dette, sier hun.

– For å hente ut maksimal effekt av dette, er det viktig at butikkene informerer reiselivsbedriftene og hotellene om hvem som har åpent – men det er jo en enkel sak å få til, legger hun til.

Politikerne er enige

Ordfører Jonni Solsvik (H) synes forslaget er en god idé – og vil gjerne legge til rette for en slik status i Andøy.

– Når det er stemning for dette, så burde vi absolutt gjøre det. Andøy ER en reiselivskommune, og vår oppgave er å legge til rette for gode tilbud. Dessuten ser jeg jo at dette uten tvil vil åpne for økt handel og økte inntekter, sier Solsvik. Kommunestyrepolitiker Robert Svendsen (MDG) er enig.

– Jeg er vokst opp i Vestfold, og er vant til fleksible åpningstider i sesongene. Å åpne for dette i Andøy ved å benytte Fylkesmannens ordning, synes jeg er en god idé. Praksisen på dette er at de som søker, får dette innvilget. I Andøys tilfelle kan det ikke herske noen tvil om at vi er en reiselivskommune. Så er det opp til næringslivet å benytte mulighetene dette åpner for, men at det er uforpliktende og frivillig er jo en fin ting, tilføyer Svendsen.