– Må få ungene tilbake på kaia

Andøy har mistet ganske store torskekvoter de seneste årene. Rundt 10 kystfiskebåter over 50 fot er solgt ut av kommunen.

Tall som Kyst og fjord har hentet inn, viser at Andøys andel av torskekvotene for fartøy over 11 meter, er redusert fra 3,96 prosent til 2,75. Det er nedgang på 30,7 prosent.

Det betyr at kvoter for mellom 1.500 og 2.000 tonn er forsvunnet fra kommunen.

Øksnesflåten den store torskevinneren Øksnesflåten har siden 2004 hatt en økning i torskekvotebeholdningen på mer enn 40 prosent. – Jeg personlig hadde trolig ikke holdt på i dag uten muligheten til å strukturere, men nå bør vi ikke gå så mye lenger, sier øksnesfisker Gudmund Sture Rognan.

Like mange fiskere

Samtidig holder antall fiskere og antall fartøy seg stabilt. I 2016 var det 175 fiskere i Andøy, én mindre enn i 2015. Det var 73 fiskebåter i Andøy, én mer enn året før.

– Optimist

– Vi har hatt rekruttering i Andøy. Det er unge fiskere med små båter. Det tar tid å bygge seg opp, sier fisker Thomas Wold.

Han er optimist.

– Så lenge lokalsamfunnet støtter opp om fiskerinæringen, tilgangen på fisk er god og prisene er gode, så vil vi få vekst.

Økning i Øksnes

Samtidig som det er blitt færre kvoter i Andøy, er det blitt flere i Øksnes.

– Kvotene flytter seg etter hvor man har hatt god rekruttering og fiskere som har holdt på en stund, og som har mulighet til å kjøpe kvoter, sier Wold.

– Hvordan skal man snu dette?

– Vi for vår del har vært godt tjent med rekrutteringskvoter. Det sammen med gode støtteordninger og tilgang på kapital er viktig. De som vinner, er de som har tilgang på kapital, sier Wold.

– Har mistet en generasjon

Inne på Andenes fiskemottak sitter mannskapet på «Ole Elvan». En feil om bord stanset utror torsdag.

– Vi har mistet en generasjon med fiskere – til oljenæring eller andre ting. Men nå tror jeg det er flere unge som vil bli fiskere. Men det tar tid å gjennomføre et generasjonsskifte, sier skipper Kai Elvan.

– Vi er også avhengig at bedriftene på land bidrar med kapital. Men vi må starte med å få ungdommene til å kjøpe seg sjark og bygge seg opp, legger han til.

– Ungene er borte

– Da jeg vokste opp var det masse unger på kaia. Nå er det ingen unger her. Det må vi gjøre noe med for å sikre rekrutteringen. Det bør legges til rette for at ungene kan komme hit å skjære tunger. Det er helt blitt helt borte her, sier fisker Stian Kristiansen.