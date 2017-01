Flere Oslo-ruter i sommer

Turistene skal ikke møte stengte dører

Daglig leder i Andøy næringsforening, May Britt Johansen, sier hun vil ta initiativ til å etablere et system som sikrer at turistene ikke skal møte stengte dører i høytider og ferier. – Det kan løses ved at restaurantene veksler på å holde åpent, foreslår hun. Spisestedene vi har snakket med er positive til en slik ordning.