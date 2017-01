Spisestedene vil gjerne samarbeide

I Andøyposten lørdag 7. januar satte flere reiselivsaktører, deriblant Visit Andøy-sjef Camilla Ilmoni, fokus på behovet for samarbeid mellom spisestedene.

– Når vi markedsfører Andøy som reisemål i inn- og utland, må de som kommer ha mulighet til å få kjøpt seg noe å spise. Det er et helt basalt behov og en selvfølgelighet. Derfor er det svært uheldig at turistene møter stengte dører hos restaurantene, slik det skjedde i juleferien, sa Ilmoni.

En løsning

May Britt Johansen i Andøy Næringsforening er helt enig i det, og vil bidra til å finne en løsning.

– Jeg vil ta en runde med aktørene, med målsetting om en dialog der vi finner en løsning i fellesskap. Med så stor økning i turismen burde dette være både lønnsomt og viktig. Vi har alle interesse av at turistene reiser herfra med gode opplevelser, sier hun. De to får full støtte av Hvalsafaris Geir Maan – som også er innehaver av Riggen restaurant og dansebar. Han er enig i at dette er noe man må løse.

– Dette har det vært snakket om før, og det er klart vi skal bidra til at dette blir ivaretatt. Vi har ingen problemer med å holde åpent når det er turister her i ferier og høytider. At dette ikke ble gjort i forbindelse med jul og nyttår var en glipp som ikke bør gjenta seg. Det tror jeg alle ser, sier Maan.

– Fornuftig

På den nystartede Orion restaurant er Viktor Podolskis enig i at et slikt samarbeid ville være fornuftig.

– Det er viktig at vi snakker om dette, og finner en løsning. Der vil vi absolutt bidra. I tillegg er kommunikasjon viktig. Spisestedene må fortelle hotellene og safariaktørene hvem som til enhver tid har åpent, slik at turistene ikke blir sendt til de som avvikler ferie eller har stengt av andre grunner, tilføyer han.

Kritikk i sosiale medier

Kerstin Molander hos Arresten sier hun er opptatt av å få til et samarbeid som ivaretar turistenes behov

– Jeg ser i sosiale medier at enkelte mener hotellene må ha et restauranttilbud, og at alt er såre enkelt. Til dem vil jeg si at det er lett å ha meninger. Men vi er på et lite sted, og det er ikke så enkelt i realiteten. Folk må også tenke på konsekvensene av det de tar til orde for. For dersom Andrikken eller Marena skulle åpne en restaurant, ville det ta bort så mye omsetning hos de andre spisestedene at noen kunne bli tvunget til å avvikle – grunnet sviktende driftsgrunnlag, sier hun. Molander understreker at dette er hypotetisk, og at man ikke blir rik av å drive spisested på Andenes.

En balansegang

Hun sier at de på Arresten har et godt samarbeid med hotellene, og spesielt Hotel Andrikken.

– De er dyktige på sin del av dette, som er overnatting. De sender mange gjester til oss, vel vitende om at vi strekker oss for å levere kvalitet, slik at gjestene blir fornøyde. Det er ikke sånn at den jevne andværing ofte spiser ute. Det finnes noen få unntak fra regelen, men generelt gjør folk ikke det. Dette vet vi alt om, sier Molander. I tillegg til å drive Arresten så driver de også Bakeriet.

– Vi har erfart at det ikke er grunnlag for å ha åpent på dagtid både hos Arresten og bakeriet. Derfor har vi kuttet åpningstida i dette tidsrommet hos Arresten, sier hun. Molander forteller at det også på andre områder i driften er en balansegang.

– Det står heller ikke fagfolk i kø for å jobbe i restaurantbransjen her. Det er utfordrende å få tak i dette fagpersonellet, ofte må man utenlands. Skal man holde på bra folk må man tilby helårsjobber. Samtidig er dette en balansegang, for grunnlaget til helårsdrift er marginalt. Skulle vi tenkt lønnsomhet og kun fokusert på det, kunne vi lagt opp til sesongbasert drift. Med sesongåpent i januar-februar, i sommermånedene mai-juni-juli og august, og ellers hadde stengte dører, sier hun.

Vi har et felles ansvar

Molander understreker det ikke er aktuelt å sesongbasere drifta av Arresten, og at de ønsker å bidra til at turistene får gode opplevelser under sitt Andøybesøk.

– Derfor støtter vi fullt ut opp om et slikt samarbeid som Andøy næringsforening og Visit Andøy vil ha på plass. Det handler om å gjøre hverandre gode, og ta et felles ansvar for at våre langveisfarende gjester reiser fornøyde herfra. Det tjener vi alle på, og om stengte spisesteder ødelegger folks inntrykk av Andøy er det tilsvarende negativt. Derfor er et slikt samarbeid riktig og viktig, selv om det koster å ha folk på jobb når det er de store høytidene. Om man kan veksle på det, for eksempel – så er det absolutt en tanke. Vi vil være med. For det er selvsagt ikke bra om turistene møter stengte dører overalt. Det må vi unngå, sier hun.