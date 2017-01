Elvenes mener Sp-lederen er både kynisk, respektløs og manipulerende. Solsvik er overhodet ikke fornøyd med sin partikollega.

– Etter å ha lest partikollega og «vesteråling» Hårek Elvenes sin «kraftsalve» i beskrivelsen av Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, har jeg behov for å spørre om følgende: Var dette nødvendig Hårek? Er det politiske ordskifte og forskjellene mellom Høyre og Senterpartiets løsninger i mange viktige saker tjent med personkarakteristikker som dette, spør Solsvik på sin Facebook-side.

– Kler ikke Høyre

– De som måtte mene at jeg ikke burde ha offentliggjort denne meningen får ha meg unnskyldt. Jeg innrømmer å være inspirert av at jeg i flere uker har vært sammen med over 80 barn og ungdom i forbindelse med oppsett av juleteater. Der fikk jeg «opplæring» i at konflikter og uenigheter best løses gjennom positiv omtale av hverandre selv om uenigheten er stor. Beklager Hårek. Dette kler ikke Høyre. Derfor klarte jeg ikke å la være, skriver Solsvik.

– Burde vært gjort for lenge siden

Solsvik må imidlertid se langt etter en beklagelse fra partikollega Elvenes.

– Det burde vært tatt et oppgjør med Slagsvold Vedum i offentligheten for lenge siden. Kunnskap preller av han som vann på gåsa. Når politikerne setter kunnskap til side, fratar man seg muligheten til å finne løsninger. Det er noe unorsk over dette, sier Elvenes.

Han sier han har fått en rekke positive reaksjoner på sitt utspill i VG.

– Jeg har fått en sammenhengde rekke av positive reaksjoner på mitt oppgjør med Slagsvold Vedum, og det på tvers av partigrensene, fra venstresiden til høyresiden. Også fra vanlige velgere som lurer på hvorfor Slagsvold Vedum har fått holde på så lenge uten at noen har tatt til motmæle, sier Elvenes.

Han mener at det ikke kler samfunnsdebatten når man fornekter kunnskap og setter grupper opp mot hverandre.

– Dette har ingen sammenheng med meningsmålinger og oppslutning, sier Elvenes.

– Solsvik burde selv se dette

Elvenes synes det er helt greit at Solsvik ikke deler hans syn.

– Jeg synes Solsvik selv burde se de betenkelige trekkene ved Slagsvold Vedum som jeg påpeker, sier Elvenes.