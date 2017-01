Grasrotandelen kan blipå 5,5 millioner kroner

Tallene for 2016 viser at 369 lag og foreninger i regionen har fått drøye 3,9 millioner kroner i støtte gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping.

5 prosent

Har du et spillekort hos Norsk Tipping, kan du velge deg en grasrotmottaker, som så får 5 prosent av det du spiller for i støtte. Leverer du en lotto-kupong til 50 kroner, får laget du støtter 2,50 kroner.

Unntaket er automatspillene Multix og nettspillene til Norsk Tipping. Her går 10 prosent av netto innsats til Grasrotandelene.

Spillene Flax og Belago er ikke med i Grasrotandelen.

Økt andel

Rett før jul sendte regjeringen over stortingsmeldingen «Alt å vinne» til Stortinget. Her anbefaler regjeringen at grasrotanelden økes til 7 prosent for de fleste spillene og 14 prosent av netto innsats for Multix og nettspillene.

Stortingsmeldingen blir trolig behandlet i løpet av våren.

1,5 millioner mer

En endring fra 5 til 7 prosent høres ikke veldig dramatisk ut, men den kan gi lag og foreninger i Vesterålen rundt 1,5 millioner kroner mer å rutte med i året.

Som nevnt fikk Vesterålen 3,9 millioner kroner gjennom Grasrotandelen i 2016. Dersom andelen øker til 7 prosent, vil dette beløpet øke til nesten 5,5 millioner kroner, en økning på 1,5 millioner kroner.

AIL og Øksil størst

Andenes IL og Øksil er de to lagene som får mest penger i Vesterålen, med henholdsvis 204.951 kroner og 200.482 kroner.

For AIL vil en økning fra 5 til 7 prosent bety over 80.000 kroner mer i årlig inntekt.

– Betyr mye

– Grasrotpengene betyr mye for AIL. Det må penger til for å drifte en så stor klubb. Vi har alt fra miniball til A-lag og mange medlemmer. Det går med mye penger til utstyr og hall-leie. Vi har 17 lag, og det sier seg selv at det må penger til bare for å skaffe drakter til alle. Så grasrotpengene er viktig for AIL, sier klubbleder Tove Wensel Norvoll.

– Godt forslag

Hun synes derfor at regjeringens forslag om å øke Grasrotandelen er et godt forslag.

– Det er klart jeg synes det. Dette er penger som går til lag og foreninger i Norge som gjør en god innsats i lokalsamfunn og for folkehelsen, sier hun.

Grasrotandelen i Vesterålen

På landsbasis satte Grasrotandelen ny rekord med 448 millioner kroner utbetalt i fjor. Over 1 millioner nordmenn har valgt å støtte et lag eller forening gjennom sitt spillekort. I Vesterålen sørger nå 9.230 spillere for å gi støtte til sitt lag.

Grasrotandelen startet opp i 2009. I Andøy har det medført 4,6 millioner kroner til lag og foreninger i kommunen.