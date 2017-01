– Greit å planlegge i god tid

Mens Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sliter med å planlegge deltakelse i forsvarsdebatten til Bevar Andøya flystasjon 23. juni, har Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum allerede bestemt seg for å delta.

– Denne typen henvendelser får vi hele tiden. Det kan selvfølgelig skje ting frem til i juni, men det er godt å få planlagt mest mulig nå. Jeg tror de fleste partiene nå har planlagt hva de skal gjøre i juni, sier Slagsvold Vedum.

Arrangerer forsvarsdebatt på Andenes Sliter med å få svar fra H, Frp og Ap Fredag 23. juni arrangerer Bevar Andøya flystasjon forsvarsdebatt på Andenes. – Vi sliter med å få svar om Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil delta, sier Kristian Leerstang Sørensen.

– Passer bra med juni

Han sier at han var i Andøy før debatten om Andøya flystasjon startet, og at det derfor passer bra med et besøk i juni.

– Jeg har hatt mye kontakt med miljøet på Andøya og da er det naturlig å ta en tur i juni – et halvt år etter at vedtaket ble gjort. Vi er skeptiske til beregningene som er gjort når det gjelder flytting av overvåkingsflyene til Evenes. I juni har vi kanskje fått frem noe mer fakta. Vi har uansett tenkt å følge løpet helt ut og bruker derfor tid på saken, selv om vedtaket om nedleggelse er fattet, sier Slagsvold Vedum.

– Stor betydning

Han sier at nedleggelsen av Andøya flystasjon har stor betydning for Andøysamfunnet.

– Derfor er det kjempeviktig for oss å se på hvordan man skal utvikle Andøy-samfunnet videre. At det får så stor samfunnsbetydning, gjør at vi ikke slipper taket i denne saken, sier Slagsvold Vedum.