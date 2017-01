Jobber på spreng i en kontrastfylt tid på flystasjon

Sjef 133 Luftving, oberst Ingvild Bjørnstad Jensrud fikk i januar i fjor kreft i hodet, og ble sykemeldt. Nå er hun frisk, og kommer tilbake i full tid fra 1. februar. I mellomtiden har hennes nestkommanderende Odd Arne Andreassen hatt ballen i styringen av Andøya flystasjon, og fått midlertidig grad som oberst.

Andreassen opplyser at de forholder seg til de vedtakene som kommer, og de oppdragene de får.

– Selvsagt har nedleggelsesvedtaket påvirket personellet ganske sterkt. Samtidig har de vist en fantastisk innsatsvilje i å løse de oppdragene vi har fått, sier han.

Store kontraster

Jensrud ser tilbake på et veldig spesielt år med store kontraster.

– Vi startet med å bli bedt om å øke toktene og levere langt mer enn året før. Konkret dreier det seg om en økning fra 2,9 oppdrag i uka til fem. Dette er langt mer enn vi hadde forutsetninger for personell- og kapasitetsmessig, sier Jensrud.

Deler av året har gått til å bygge opp for å levere mer, slik forsvarets ledelse og politikerne krevde.

– Samtidig har man måttet ta inn over seg at det i løpet av året ble fattet et nedleggingsvedtak.De ansatte har levert langt over evne og forutsetninger, og ble «belønnet» med et helt annet resultat i Stortinget enn det vi hadde håpet på, sier Jensrud. Utfordringen har vært at opptrappingen har ført til 25 nye stillinger med personell som skal læres opp.

Belastning

– Når vi får nye folk med den opplæringen det innebærer, blir det en belastning på det personellet vi allerede har. Særlig når de også skal øke aktiviteten og fly mer. Vi er ganske imponert over hvor bra de ansatte har taklet to slike ulike aktiviteter, sier Andreassen.

Oppdraget på fem operative tokt med Orion-flyene i uka ble ikke nådd i 2016, selv om 333 skvadronen klarte det en del av tiden.

Presset fortsetter

– Det er utrolig krevende for personalet vårt som skal leve med både opplæring av nye, og opptrapping av flygingen. Presset fortsetter i det kommende året. Vi skal fly enda mer, sier Andreassen.

Pålegget med å levere flere tokt måles i flytimer, Da medregnes forberedelser som klargjøring av fly i hangaren, klargjøre banen. Det er et stort apparat med folk fra alle avdelinger under luftvingsjefen som forbereder toktene.

Samtidig må de flys treningstimer for å læres opp til det som skal bli et langt tokt.

Jensrud sier at skvadronen først gikk gjennom en gradvis nedbygging med et bunnivå 2,9 tokt i 2015.

– Ordren kom først om å øke oppdragene til tre-fire i uka. Så kom det plutselig krav om fem tokter. Nå jobber vi for å bli stabile med det. Vi har et stykke igjen. Dette er en stor prosentvis endring, sier Jensrud.

3000 mer enn vanlig

Andreassen forteller om stor øvingsaktivitet med 3500 stykker fra NATO som var klarert inn på balsaen i løpet av tre måneder, kom på toppen av dette.

– Vanligvis har vi hatt 300 på øvelse i året. Uansett var dette øvingsøkter for NATO i regi av Andøya Test Center (ATC) som har vært planlagt flere år i forveien, sier han.

Topp innsats

Luftvingsjefen føler all grunn til å berømme personellet for topp innsats i en tid med økning i aktivitet på alle områder, samtidig som stortingsvedtaket om nedlegging kom. Jensrud sier at fokuset fremover går ut på at jobben skal gjøres som vanlig.

– Det er lang tid til flytting og nedlegging. Tjenesten har behov for å trappe opp, og går videre fremover. Dette skjer uavhengig av hvordan man skal håndtere forandringene i 2023, der alt skal være i gang på Evenes, sier Jensrud.

Detaljbrevet fra forsvarssjefen omkring nedleggingsvedtaket har ennå ikke kommet til 133 Luftving.

– Det er først når vi ser det at vi vet hva som foregår videre, sier Andreassen.

Jobber på spreng

Foreløpig har folk måttet jobbe på spreng for å levere. På lengre sikt ser oberstduoen fram til en stabil bemanning og normale arbeidsdager for å levere fem tokt i uka.

– Per nå har vi tatt imot masse personell som er under utdanning. Det tar et år fra folk tilsettes til de kommer i drift, og kan produsere det som kreves. Opplæringen er en til dels komplisert og krevende prosess, sier Andreassen.

Ser ikke framtida

– Hvordan vil dette fungere i en tid der folk ikke lenger ser noen fremtid på Andøya flystasjon og vil søke seg bort?

– Folk ser ikke framtida ennå. Det er foreløpig ikke mange som søker seg bort. De er mer i en fase der de tenker på hva de ser fremover, og hva de skal gjøre. Det å skifte jobb og bosted tar tid, sier Andreassen.

De kjenner til at det er folk som har søkt ulike ting, og dermed kan det bli utfordringer fremover med tap av personell.

– Vi vet nok mer til sommeren.De lokale andværingene med bindinger til Andøy som er etablert med hus og familie, venter på åpninger i form av andre jobber å søke på. Flere håper på økt aktivitet på Andøya Test Center. Personell uten bindinger til stedet, er ikke opptatt av å bli værende etter nedleggelsen, og de vil nok lettere bli her til aktiviteten flyttes til Evenes, sier Andreassen.

Trenger nøkkelpersonell

Håpet er stasjonen ikke mister for mange personer med nøkkelkompetanse.

– Vi er avhengig av at de erfarne blir værende for å lære opp ungt nytt personell. Det er det som må til for å levere det vi skal, sier Andreassen.

Jensrud sier at prosessen videre må gjøre i samarbeid forsvarsledelsen.

– Det er lite konkret vi kan gjøre uten om å oppfordre folk til å bli. De aller fleste trenger noe mer enn bare gode ønsker.Vi har ikke ressurser i «verktøykassa» som kan påvirke folk til å bli. Det være seg lønnsøkning, personaltiltak eller forutsigbarhet. Alt dette må samstemmes med forsvarsledelsen, og det er et arbeid i gang for å se på hva som kan gjøres her på Andøya flystasjon, sier Jensrud.

Intervju med hver enkelt

Andreassen sier at de har startet prosessen med planlegging av samtaler med alle ansatte for å kartlegge fremtidsutsiktene.

– Målet er å beholde flest mulig, lengst mulig. Noen er vi avhengig av å beholde så lenge som vi har Orion. Andre er vi avhengig av å beholde helt til den nye flytypen Poseidon er på plass, og videre i driften av den på Evenes, sier Andreassen.

Bytter Orion med Poseidon

Utskiftningen av P-3 Orion med P-8 Poseidon kan sammenlignes med å bytte ut en gammel pc med en ny mac.

– En viss opplæring må til, men overvåkingen og oppgavene til flyene blir det samme, sier Jensrud.

I mellomtiden prøver luftvingsjefen etter beste evne å motivere personellet til å jobbe videre på Orionbasen som om ingenting har skjedd.

Glad det fortsetter

– Vi er glade for at Stortinget har valgt å videreføre kapasiteten med maritime patruljefly.

Det var ikke gitt, tatt i betrakting det opprinnelige forslaget om å erstatte dem med droner, sier Jensrud.

Hun ser vedtaket om videreføring som en anerkjennelse til det miljøet som har jobbet her i uminnelige tider.

– De har gjort en fantastisk jobb, og det ser både forsvarets ledelse og politikerne. Våre maritime patruljefly har vært viktig, og kommer til å være viktig i fortsettelsen, sier hun.

Jensrud sier at det viktig å være synlig på den jobben de nå må gjøre på Andøya flystasjon.

– Vi kan ikke ta hensyn til merknaden i stortingsvedtaket som sier at beslutningsgrunnlaget knyttet til nedleggelsen skal kvalitetssikres. Vi må utføre de tingene som kommer i oppdragsskrivet fra forsvarsledelsen. Dersom du snakker med de tillitsvalgte blant personellet vil nok de gi andre svar, sier Andreassen.

Luftvingsjefen er klar på at vi er alle mennesker og nok skulle ønsket at ting var blitt annerledes.

– Uansett gjelder det å være synlig på hvilken jobb vi skal gjøre, og stå for det. Man kan gjerne ha to tanker i hodet samtidig, men forandring vil ikke skje før et eventuelt nytt vedtak kommer, avslutter hun.