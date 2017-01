20 år siden Katrin mistet pappaen sin i dødsulykken på Kjølhågen

De seneste dagene har det stormet på Andøya. Slik var det ikke 21. Januar for 20 år siden.

– Været var så fint da de dro fra Andenes, og det var fint på Åse, sier Katrin. Hun snakker om pappaen sin, John Bjerke. Denne januardagen for 20 år siden kjørte han innover til Åse med Katrins yngre søster og søskenbarnet hennes. De skulle gå skirenn i de flotte løypene sør på øya.

Vinden

Mens John og barna er på Åse blåser det opp.

– Vi målte en middelvind på 42 knop, og 67 knop i vindkastene, opplyste Edmar Schaug Pettersen ved værtjenesten ved Andøya flystasjon i Andøyposten 23. januar 1997.

– Uværet kom helt overraskende på oss. Det var ikke varslet så sterk vind på forhånd. Derfor var heller ikke Vegkontoret på Sortland varslet om at det kunne bli slike forhold, sa han. Ved 18.30-tiden om kvelden blåser Sortlands-bussen av veien på Kjølhågen. Tre passasjerer og sjåføren kom uskadd fra bussvelten.

I minuttene som fulgte fikk politiet flere meldinger om biler som hadde blåst av veien. Totalt seks biler og en buss blåste av veien denne januarkvelden for 20 år siden. Klokken 19.54 fikk politiet melding om at det var skjedd en alvorlig ulykke.

Ulykken

– På tur hjem fra skirennet på Åse hadde pappa stoppet ved en bil som lå i grøfta på Kjølhågen. Han gikk ut av bilen for å spørre om sjåføren trengte hjelp. Det trengte han ikke, og pappa gikk da tilbake til sin bil. I det han tok i dørhåndtaket kom det et vindkast. Pappa fikk bilen over seg og døde momentant, forteller Katrin. Hun studerer de avisene fra den gang. Tårene klarer hun ikke holde tilbake, for det er fortsatt tøft, 20 år etter.

– Jeg kan ikke tro at det er gått 20 år, det føles mer som fem. Jeg kjenner det hver gang jeg kommer kjørende mot Andenes, og skal over Kjølhågen. Det er tøft, sier hun.

Borte

Da ulykken skjedde bodde Katrin på Østlandet.

– Jeg så på nyhetene at en buss hadde kjørt utfor og at ingen var skadet. Så får man en telefon klokka halv tolv om natta om at pappa er død. Jeg trodde ikke på det, og anklaget tanten min for å være full. Jeg måtte opp hit for å se han for å skjønne at det var sant, sier hun. Etter ulykken kjente hun både på sinne og behovet for å legge skylden på noen.

– Men det går litt tid, så skjønner man at det ikke er noen som vil at noe slik skal skje. Man kan bestandig komme i ettertid og si hva som burde vært gjort, og ikke, og man kan klandre seg til evig tid. Men hvem skal klandres for en slik ulykke? Det er jo naturkreftene, sier hun.

Gransket

Etter ulykken bad statsadvokaten Politiets særskilte etterforskningsorgan (SEFO) om å granske ulykken. Hovedspørsmålet var om lensmannen i Andøy burde ha sørget for stenging av veien da Sortlands-bussen blåste av veien 1,5 time før ulykken der Katrins pappa omkom.

I midten av mars samme år er SEFO ferdig med sin etterforskning og konkluderer med at lensmannen i Andøy ikke gjorde noe galt i forbindelse med dødsulykken. De retter samtidig kritikk mot Statens vegvesen fordi riksvei 82 ikke ble stengt, til tross for oppfordring fra politiet. Ifølge rapporten fra SEFO hadde Vegvesenet da allerede besluttet å sette opp egen vindmålere og endre rutiner for stenging av veien.

Preget

– Man kan lære seg å leve med sorgen, men når det skjer under slike forhold, så er det klart man blir preget av det. Det har preget hele familien, medgir Katrin. Hun sier at hun vet at mange av de andre som var på Kjølhågen den kvelden også har vært preget av det som hendte.

– Jeg fikk flere brev fra folk som hadde kjørt der før eller kommet etter ulykken, og som har beskrevet hvilke ekstreme værforhold det var den kvelden, sier hun.

Tilbake

I en rekke år etter ulykken klarte hun ikke å dra til Andenes, men etter litt tid flyttet hun hjem.

– Jeg har vært å syklet en del på Kjølhågen, bare for å være der. Kjenne på at det kan være fint og flott der opp også, sier hun. En ting hun satte pris på med å komme hjem, var møte med farens fotball-lag; 72-laget til AIL.

– Godt å se alle når de hadde blitt eldre. De møtes fast på Bakeriet, og når jeg kommer inn der, er det som å møte mange bonusfedre, sier hun. Tydelig rørt over omsorgen de gamle fotballkompisene viser.

– Da han døde tenkte jeg at han ble jo 52 år, så han hadde jo levd litt. Når jeg selv nærmer meg 50 år tenker jeg «han hadde jo ikke levd lenge. Herre gud så mye han hadde igjen av livet», sier Katrin.

Tenk

Hun håper det at farens historie kommer fram i lyset på 20-årsdagen for den tragiske ulykken, kan være med på å få folk til å tenke seg om en ekstra gang, før de tar unødige sjanser når det stormer langs Andøy-veiene.

– Jeg synes det er bra at det har blitt bom på veien over Kjølhågen, og jeg tenker at det er bedre at den er stengt en gang for mye, enn en gang for lite. Jeg vil tro at varslingene og bommen har gjort at mange har sluppet å gå gjennom det vi har gjort, sier Katrin. Hun har registrert i sosiale medier at folk klager over å måtte vente litt på kolonnekjøring når veien er stengt.

– De burde være glade for at veien er stengt, for de vet ikke hvordan det er å sitte igjen med en i minus i familien. Nå har det gått bra på Kjølhågen i 20 år. Da tenker jeg at det er bra med en liten påminnelse om at det ikke alltid går bra. Den påminnelsen får vi hver gang vi går på kirkegården, sier Katrin.