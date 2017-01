Halvar og FrP vil fremme forslag

I Andøyposten tirsdag 10. januar lanserte Gunnar Jan Olsen forslaget om at Andøy bør søke om å bli definert som en reiselivskommune. Ved å gjøre dette fritas lokalt næringsliv fra reglene om åpningstider på søndager og helligdager.

Mener Andøy bør defineres som en reiselivskommune for å fritas fra regler om åpningstider i helgene Ved å definere Andøy som reiselivskommune, fritas lokalt næringsliv fra reglene om åpningstider på søndager og helligdager. – Det er på høy tid vi åpner for dette i Andøy, sier Gunnar Jan Olsen i SeaSafari.

– Det er på høy tid vi åpner for dette i Andøy, sa Olsen. Forslaget fikk i samme avis støtte fra både Andøy næringsforening, Visit Andøy og ordfører Jonni Helge Solsvik.

– Når det er stemning for dette, så burde vi absolutt gjøre det, sa Solsvik.

– Fortjener honnør

Halvar Rønneberg (FrP) sier han er glad tida nå synes moden for å søke om status som reiselivskommune. Han sier at ingen er vel i tvil om at Andøy ER en reiselivskommune.

Turistene skal ikke møte stengte dører Spisestedene vil gjerne samarbeide Daglig leder i Andøy næringsforening, May Britt Johansen, sier hun vil ta initiativ til å etablere et system som sikrer at turistene ikke skal møte stengte dører i høytider og ferier. – Det kan løses ved at restaurantene veksler på å holde åpent, foreslår hun. Spisestedene vi har snakket med er positive til en slik ordning.

– Vi har lokomotivet i Hvalsafari og de andre safariaktørene, og det er disse som trekker folk til Andøy og Vesterålen. For å styrke turistenes positive opplevelser i Andøy, er det naturlig å legge til rette for at de butikkene som ønsker det, kan holde åpent i høysesongene. Gunnar Jan Olsen fortjener honnør for et godt innspill, i kjølvannet av en start på vinteren der mange turister ble rammet av landligge for båtene, samtidig som de fleste butikkene holdt stengt, sier Rønneberg.

Fremmer forslag

Han understreker at dette er ei frivillig ordning, og at det er derfor ingen som på noen måte blir «tvunget» til å holde sine butikker åpne.

– Det det handler om er tilrettelegging for mersalg og merinntekter, samtidig som det styrker tilbudet både til turister og fastboende. Når dette i tillegg kan skape deltidsjobber for ungdom og andre, blir det en fantastisk fin vinn-vinn-situasjon som også kan sette Andøy på kartet i en positiv sammenheng reiselivsmessig. Et lignende forslag for noen år siden fikk ikke støtte, men jeg håper det nå er flertall for dette, siden både næringsforeninga, butikkgruppas leder og andre tar til orde for dette. FrP vil fremme forslag om at Andøy søker status som reiselivskommune – og vil gjøre dette som en interpellasjon, sier Rønneberg.