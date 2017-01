Tauer død kval til havs

Det var Tom Steiro om bord i kvalsafaribåten «Sjøblomsten» som oppdaget kvalen mandag formiddag og meldte fra om den døde kvalen.

– Det var i Andfjorden – ut av Fiskenes på Andøya at jeg oppdaget kvalen, sier Steiro.

– Til havs

Kystvakta har både KV «Harstad» og KV «Barentshav» i området. Det er førstnevnte som nå tar hånd om kvalen.

– Vi er ferd med feste slep og skal slepe kvalen til havs. Vi ligger nå ute i Andjforden, midt mellom Andenes og Dverberg, får VOL opplyst fra KV «Harstad».

– Sjeldent

– Det er første gang jeg hører om en død knølkval her i området. Det har vært strandet vågekval, spermkval og niser. Det hadde vært veldig interessant å vite hvorfor den døde, sier Daniele Zanoni i Hvalsafari AS.

Knølkval

– Knølhvalen (Megaptera novaeangliae) er et pattedyr som tilhører finnhvalfamilien under bardehvalene. Arten, som tilhører Jordens megafauna, er eneste art i knølhvalslekten (Megaptera). Den er kjent for sine spektakulære hopp, karakteristiske sveiver, og sin komplekse hvalsang. Knølhvalen finnes i alle hav, opp mot iskanten, skriver Wikipedia om kvalen.

Normalt blir den mellom 12 til 14 meter og kan veie 25 til 30 tonn. Men den kan bli så stor som 19 meter lang og veie 40 tonn.