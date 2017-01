– Dere skal fortsatt få like mye nyheter

En hel rekke lokalaviser har redusert utgivelsesfrekvensen de seneste årene, og etter at Stortinget i fjor vedtok at ikke Posten, men det lille selskapet Kvikkas, skulle stå for distribusjon av lørdagsavisen, så har dette akselerert.

– Andøyposten har hatt store utfordringer med lørdagsdistribusjonen, og det har medført at vi har valgt å gjøre endringer på utgivelsesfrekvensen, sier Nilsen.

Fra tre til to

Det betyr at Andøyposten fremover vil komme ut med to utgaver i uken, en på tirsdag og en på fredag.

– Selv om vi kommet ut med en papiravis mindre i uken, så øker vi sidetallet betydelig på de to utgavene og kommer til å levere så mange sider som vi klarer, sier Nilsen. Allerede i de kommende avisen vil du se noen designmessige endringer, og 3. februar kommer første utgave av «nye Andøyposten».

– Da blir det blant annet en tydelig fredagsseksjon, og det tror jeg blir et løft for avisen, sier Nilsen. I tillegg vil Polaris øke satsingen på nett i Andøy og Vesterålen for øvrig gjennom nettavisen Vol.no.

– Vi vet jo at tilstedeværelsen på nett øker, og Vol skal bli enda bedre, også i Andøy, sier Nilsen.

Lanserer Vol+

Fra nyttår gikk Andøypostens tidligere redaktør Jørn Aune over til nettavisen, og skal være Vol.no sin journalist i Andøy. Nettavisen vil snart komm med et «Plussområde», som et tillegg til de gratis sakene som fortsatt vil finnes der. Vol+ betalt område som hver dag vil ha nyheter fra alle kommunene i Vesterålen.

– Samlet sett skal andværingene få like mye, og kanskje mer stoff fra Andøy i 2017 som tidligere år, sier han.