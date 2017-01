– En bamse per episode av Farmen

Produksjonen av de små bamsene går nå for fullt over det ganske land, etter at Tonje Lysaker ville ha noe å gi til små passasjerer i ambulansene.

– Trøstepremie

– Det startet med at jeg og kollegaene mine i ambulansetjenesten lenge har ønsket å kunne tilby våre minste pasienter en liten trøstepremie når de var så uheldige å havne i den ganske skumle, lite barnevennlige gule bilen vår. Det kan være skremmende nok for en voksen, om ikke man er liten, sårbar og har vondt i tillegg, skriver Lysaker om Facebook-gruppen «Lommevenn».

Hun skriver videre at de eneste de har hatt i ambulansen er ballonger av engangshansker med kulepenn-fjes.

– Så da satte jeg meg ned og grublet litt, fant frem noe restegarn, og strikket noen bamser med en enkel oppskrift som jeg husket fra jeg var liten. Jeg kalte den for Lommevenn, skriver hun.

Facebook

Deretter opprettet hun en Facebook-gruppe og ba om hjelp til å strikke bamser. Det fikk hun. Nå har også andværingene meldt seg på.

– Gir mening

– Det gir mening å strikke slike bamser, og det er mulig å strikke en bamse i løpet av en episode av Farmen, sier Charlotte.

– Det er skummelt med ambulanser. En lommevenn kan være med å skape bedre kontakt mellom ungene og de som jobber i ambulansen, sier Yvonne Madsen.

– De fleste har sikkert noe restegarn. Jeg har masse, så vi får se hvor mange bamser det blir, sier Nina Strand.

– Bamsemottak

Sammen med Linda Alsos har de selv begynt å strikke bamser og har i tillegg etablert mottak for lommevenner i Rådhuset på Andenes.

– Det er Line Ernestussen, som jobber ved ambulansestasjonen på Åse som organiserer dette i Vesterålen. Hun har gitt oss tillatelse til å ta imot bamser her på Rådhuset. Her kan folk levere bamsene og så sørger vi for at de kommer til ambulansene, sier Charlotte.

Søker du etter gruppen «Lommevenn» på Facebook, vil du finne strikkeoppskrift og annen informasjon om bamsene der.