– Håpet er å få ungdommene til å være lenger i Andøy

I første omgang er det snakk om å bruke fritimer og andre tilgjengelige tidsrom i skoledagen for å få plass til fire ukentlige timer med fotball på dagtid.

– Elevene går på skole som vanlig på sine linjevalg og får fire timer med fotball i tillegg. Vi legger opp til noen helgesamlinger og en fotballtur i løpet av skoleåret, sier leder i AIL Tove Wensel Norvoll. Klubben vil leie inn Tom Stenvoll til å drive tilbudet.

– Det vil bli lagt opp etter modell fra Norges Toppidrettsgymnas (NTG), og tanken er at elevene skal sitte igjen med ganske store og bred kompetanse på trening, ernæring og helse etter å ha deltatt i denne undervisningen, sier Stenvoll. De ønsker også å tilby trener- og dommerkurs til elevene.

Bo hjemme

Både initiativtakerne og prosjekteier legger ikke skjul på at en del av motivasjonen bak prosjektet er å prøve å holde idrettsinteresserte ungdommer lenger hjemme i Andøy.

– Ja, vi vil få ungdommene til å være på Andenes istedenfor å søke seg til idrettslinjer andre steder. Gjennom dette prosjektet så forplikter også AIL seg til å gi deltakerne et fotballtilbud i klubben på ettermiddagstid, sier Norvoll. Hun legger til at dette er et tilbud til alle som går på Andøy videregående skole, helt uavhengig av linjevalg.

– Statistikken viser at mange som flytte på hybel som 16-åring dropper ut av skolen, så her har man muligheten til å få en myk start på videregående, samtidig som man får et godt idrettstilbud, både på dagtid i skolen og gjennom klubben på ettermiddagen, sier Raymond.

Ikke eget fag

I første omgang er fotballtilbudet et prosjekt som ikke gir studiepoeng eller er tatt inn i fagplanen til skolen.

– Dette er ikke et eget fag, men et ekstratilbud til elevene. Men det vi ønsker er at det kan komme så langt at det for eksempel kan bli et valgfagtilbud etter hvert, sier Raymond.

– Skolen, som er representert med Frode Stave i prosjektgruppen, har uttrykt at dette vil være et kjempeviktig tilbud for dem, sier Trond.

– Hadde skolen hatt et slikt tilbud da jeg var 16 år, så hadde jeg ikke vært i tvil. Dette er det man kaller toppidrett på NTG. Foreløpig utenfor fagplanen her, men et tilbud med høy kvalitet, sier Stenvoll.

Målet er gratis

Prosjektgruppa skal nå gjennomføre en undersøkelse for å se hvordan interessen for tilbudet er blant elevene.

– Jeg og Raymond er trenere for gutter 16-laget til AIL, og der er prosjektet tatt veldig positivt imot, sier Trond.

– Jeg tror interessen for et slikt tilbud vil være stor, og at man kan oppleve at elever fra Sortland, Øksnes og Hadsel søker seg hit for å gå på videregående på grunn av det, sier Stenvoll. Foreløpig ligger det an til en liten egenandel, men det jobber med å søke midler ulike steder.

– Vi har hatt både folkehelsekoordinatoren, næringssjefen og losen inne, og det er en vilje blant mange aktører for å få til dette. Forhåpentligvis blir det et gratistilbud, sier Norvoll.