Ny utforkjøring på «livsfarlig vei»

– Jeg er livredd når jeg kjører der Vegvesenet advarer nå mot sporet vei Etter tre utforkjøringer på kort tid karakteriserer politiet innfartsveien til Andenes som livsfarlig. – Jeg er livredd når jeg kjører der, skriver Lill Finden på Andøypostens Facebook-side. Nå har også Statens vegvesen tatt affære.

Dette er dermed fjerde gang den siste måneden en bil har havnet utfor veien på innkjøringen til Vestbyen på Andenes.

Etter det VOL forstår oppsto det ikke personskade i utforkjøringen.

Fylkesveien er veldig sporete på det aktuelle stedet, og i tirsdagens Andøyposten beskrev politioverbetjent Børje Edvardsen området som livsfarlig.

– Gangfeltet gjør at vi anser strekningen som ekstra farefull, og at det er prekært at noe blir gjort. Særlig på det føre som er nå, sa Edvardsen.

I forrige uke satte Statens Vegvesen opp skilt med «Sporet vei», men med temperaturforandringer i hopetall de siste dagene kan det se ut som at skilting som gjør bilistene mer obs ikke er nok til å unngå farlige situasjoner.

– Etter at Andøyposten tok kontakt med oss, så var vi ute og gjorde en vurdering. Vi er blitt enige om at det kunne være lurt å sette opp et skilt, slik at bilistene kan bli mer oppmerksomme på forholdene, sier Berg. Han poengterer at de gjør det spesielt for å advare ukjente bilister som kommer til Andenes, og ikke er kjent med den dårlige veistandarden. Byggelederen medgir at vi har et veinett som stedvis er dårlig, men at bevilgningene fra myndighetene ikke rekker til å utbedre alt.

– Dekket er veldig dårlig på veien inn til Andenes, og jeg håper vi kan få midler til å utbedre det til sommeren, men det er ikke noe jeg kan love, sier han.