Gult nivå i Vesterålen

I alle vesterålskommunene har NVE varslet farenivå 2 (gult) når det gjelder flom og jordskred. Årsaken er mye nedbør.

Fredag ventes det at nivået går ned til 1 (grønt) når det gjelder jordskred.

– Det ventes store nedbørmengder og mildt vær i Nordland og Troms onsdag og torsdag. Nedbøren ventes å komme som regn opp til 600 - 900 moh. på onsdag og opp til 1.500 - 2.000 moh. på torsdag. Snøsmelting vil gi ytterligere vanntilførsel til vassdragene. Elver i ytre og midtre strøk kan få vannføringsøknin opp mot et nivå rundt middelflom i løpet av onsdag. Situasjonen ventes å vare il fredag, da vannføringen vil avta, lyder varselet fra NVE.

Snøskred

Fra før har man varslet farenivå 4 (rødt) når det gjelder snøskred i Lofoten og Vesterålen.

– Regn opp mot de høyeste fjelltoppene gjør at det ventes naturlig utløste våte skred som kan nå vei. Skred vil i første omgang gå i nysnøen fra helgen, men kan etterhvert gå i dypere lag i snødekket. I høyfjellet kan det bygge seg opp store mengder ustabil fokksnø og også her er det fare for naturlig utløste skred, melder NVE.