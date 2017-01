457 elever fra 29 nasjoner vil lære seg å fly rakett

Det er 22 år siden Arne Hjalmar Hansen ble det første medarbeideren i Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM). Interessen for Naroms virksomhet har økt år for år, og i 2017 er interessen rekordhøy.

Rekorder

I slutten av mars kommer 20 studenter fra 20 land til Andøya. De skal delta på kurset «Fly a rocket», som er et bachelorgradkurs.

– Vi hadde hele 424 søkere fra 29 ulike land som søkte om plass på dette kurset. Det er ny rekord for oss. Vi har aldri sett lignende søkning, sier Arne Hjalmar Hansen til Andøposten.

Før studentene kommer til Andøya skal de gjennomgå et forkurs via nettet.

I løpet av oppholdet på Andøya skal studentene bygge en nyttelast.

– Dette kurset holdes for første gang. Vi gjennomfører det som et samarbeid med ESA – Europeean Space Agency, som er Europas romfartsorganisasjon. Vi var spent på hvor stor interesse det ville være for kurset, og er veldig fornøyd med at så mange søkte, sier Hansen.

Mange

NAROM-sjefen melder at det også er svært god søkning på et annet kursprogram, Starburst. Dette er et kurs for studenter på Masternivå, som gjennomføres i samarbeid med Nord Industriforum for romvirksomhet og Kongsberg-gruppen. Kurset har 15 plasser og 247 søkte om å få delta. Studentene skal skyte en rakett og slippe en ballongnyttelast, som de designer og bygger mens de er i Oksebåsen.

Rommet

Hansen sier at selskapets virksomhet blir lagt merke til. Han mener den store fordelen av NAROM er at den er lokalisert ved et operativt romsenter.

Siden de første studentene kom til Andøya i 1996, har 39.000 personer fått deler av sin opplæring via NAROM. Cirka en tredjedel av disse har vært i Oksebåsen.

– Det må være artig for en gammel lærer som deg?

– Det er kjempeartig, spesielt at så mange søkte på Fly a rocket-programmet, som vi har jobbet med i to-tre år, sier Hansen.

Vekst

Kunnskapsformidlingen via NAROM har gitt store lokale ringvirkninger. I 1995 var Hansen den eneste ansatte. Staben teller nå 13 medarbeidere. Første året hadde NAROM 109 kursdeltakere, i fjor var over 3.000 innom et av kursene, enten ved Andøya Rocket Range eller et annet sted, eksempelvis i Norden.

Kunnskapsbedriften omsatte i fjor for 22 millioner kroner.