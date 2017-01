LO Stat: - Feil å legge ned på Andøya

Idag besøker Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre Andøya Space Center og Andøya flystasjon. Han får klar tale fra «sine egne» i LO Stat – som mener Andøya flystasjon er blitt vedtatt nedlagt på sviktende grunnlag.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund, avdeling Andøya - er svært glad uttalelsen fra LO Stat er så klar og tydelig.

– Det er en sterk og god uttalelse jeg håper får stor oppmerksomhet. For her pekes det på viktige ting, sier han.

Gahr Støre til Andøy fredag Leder Einar Åbergsjord i lokallaget er glad partileder Jonas Gahr Støre nå besøker Andøya.

I årsmøteuttalelsen stiller fylkesutvalget i LO Stat Nordland seg sterkt kritisk til flertallsvedtaket i Stortinget om å flytte basen for Norges nye maritime overvåkingsfly til Evenes.

– Det er for mange uklarheter i beslutningsgrunnlaget som ble fremlagt Stortinget. Disse uklarhetene må kvalitetssikres ved hjelp av KS systemet (KS1 og KS2) av et eksternt uhildet selskap.

Videre sier de at kvalitetssikringen over kostnadene må gjenspeiles i en arealplan over all infrastruktur og operative flater som trengs vedrørende en oppbygging av Evenes Flystasjon. I tillegg må tallene vedrørende Andøya kvalitetssikres, både som fremtidig maritim overvåkningsfly base og ved en eventuell nedlegges.

Det sier så at kostnadene av å støtte det behovet Andøya Testsenter har for en operativ flyplass må tas med i det totale kostnadsbildet i henhold til den enstemmige merknaden som ligger i vedtaket.

– Vi forutsetter at saken kommer tilbake til Stortinget, hvis kvalitetssikringen viser at det gir store ekstrakostnader dersom Evenes blir enebase, kontra en delt løsning med Andøy.

Ut fra et forsvarsmessig, økonomisk og samfunnsmessig perspektiv, mener vi at det ikke er tatt en riktig beslutning vedrørende flytting av MPA-flyene til Evenes.

– Når de politiske aktørene som utgjør Stortingets flertall i saken dekker seg bak at det er graderte opplysninger som ligger til grunn for den beslutning som er tatt, blir det for oss svært lite troverdig når et mindretall som skal ha tilgang på de samme opplysningene, kommer til den motsatte konklusjon. Vi ber om at LOs ledelse benytter sin tyngde og politiske innflytelse, for at den enstemmige merknaden som ligger i beslutningen angående kvalitetssikring vil bli utført av et uhildet eksternt selskap, heter det i uttalelsen.

Solsvik fornøyd

Andøyordfører Jonni Solsvik sier det er flott LO Stat i nord er så tydelige, og at de følger opp det vi har sagt om at beslutningsgrunnlaget må underlegges en ekstern gjennomgang.

– Det er flott at LO Stat er så tydelige på at kvalitetssikringa må skje eksternt. Jeg regner med at dette blir fulgt opp internt i LO-familien.

Han håper Jonas Gahr Støre under dagens besøk vil stadfeste at de vil kreve at ved vesentlige endringer, så skal saken tilbake til Stortinget for behandling der.

– Det vil være viktig om Gahr Støre er tydelig på det. For Ap er del av det politiske flertallet som fattet det omstridte vedtaket om Andøya flystasjon. Jeg er mer og mer overbevist om at stadig flere ser og forstår at beslutningsgrunnlaget ikke har vært godt nok, og det er viktig det jobbes på mange hold for å peke på dette, sier Solsvik.