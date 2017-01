Rema kan få Andøys første alkohol-prikk

19. november i fjor avdekket kommunens skjenkekontrollør Securitas at Rema-butikken på Andenes hadde plassert alkoholholdig drikk sammen med alkoholfri eller alkoholsvak drikk.

Det er dette punktet i kontrollrapporten som kan utløse en reaksjon mot salgsstedet.

Informasjon

Kontrollen avdekket også at det ikke var informasjonsmateriell for alder, legitimasjonsplikt og salgstider i butikken.

Dette medfører ingen straffereaksjon.

Utbedret

I et svar til kommunen opplyser butikken at de manglene som ble avdekket er rettet på, både når det gjelder plassering av varer og informasjon til kundene.

Første

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen anbefaler at formannskapet i Andøy tildeler Rema 1000 én prikk.

Prikkesystemet innebærer at et serverings- eller salgssted vil miste bevillingen i én uke dersom man oppnår 12 prikker i løpet av en periode på to år. Får man flere prikker, kan man miste bevillingen for en lengre periode.

Dersom formannskapet i Andøy, som møtes 6. februar, er enig med rådmannen, blir det i så fall første gang at man deler ut en alkoholprikk i Andøy.

Prikkesystemet ble tatt inn i den statlige alkoholforskriften med virkning fra 1. januar 2016.

Securitas

Det er nå Securitas som utfører skjenkekontrollene for Andøy kommune. Det har selskapet gjort siden 6. oktober i fjor, etter at kommunen la ut oppdraget på anbud.

– Vi har inngått en fireårsavtale og betaler 57.750 kroner i året for kontrollene, sier formannskapssekretær Greta Jacobsen.