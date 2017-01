– Det skal forhandles først

Jonas Gahr Støre besøkte Andøy fredag. En ting var han klar på: han ser ikke for seg omkamp om Andøya flystasjon.

– Ingen omkamp

– Vedtaket er gjort. Dersom vi havner i regjering med Senterpartiet blir det vår oppgave å gjennomføre langtidsplanen for Forsvaret, som et bredt flertall i Stortinget har vedtatt, sa Gahr Støre.

Gahr Støre avviser omkamp om Andøya flystasjon – Om vi kommer i regjering med Senterpartiet, blir det vår oppgave å gjennomføre langtidsplanen for Forsvaret, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Det overrasker ikke Senterpartiets Liv Signe Navarsete som kommer til Andøy mandag. Mens Støre knapt tok seg tid til å svare på spørsmål fra pressen under sitt Andøy-besøk, tar Navarsete seg tid til å svare Støre mens hun er på komitéreise i USA.

– Skal forhandles

– For det første er ikke langtidsplanen for Forsvaret ferdigbehandlet. Til høsten vil landmaktstudien komme, og først da vil man se helheten. Nå ser vi bare to tredeler av bildet, der hæren ikke er med, sier Navarsete.

Navarsete (Sp) til Andøy 30. januar – Vi har ikke gitt opp Andøya Mandag 30. januar kommer Senterpartiets Liv Signe Navarsete til Andøy. – Vi har ikke gitt opp Andøya flystasjon, er hennes klare budskap.

– For det andre er det ikke Støre alene som skal forhandle om et eventuelt regjeringssamarbeid. Vi har forhandlet før, og er klar til å gjøre det igjen, sier Navarsete.

Hun er klar på at partiet ikke gir opp, selv om Gahr Støre avviser omkamp.

– Vi kommer til å fortsette å arbeide for Andøya flystasjon, fordi det er forsvarsmessig den beste løsningen og fordi det er stor usikkerhet knyttet til økonomien. Det kommer jeg også til å si mandag i Andøy, sier Navarsete.

– Sentraliserende

Hun mener videre at Aps støtte til forslaget om å legge ned Andøya flystasjon føyer seg inn i et større bilde.

– Ap fører en betydelig mer sentraliserende poltikk enn det Senterpartiet gjør. Det ser vi på område etter område, blant annet når det gjelder politiet, sier Navarsete.

Folkemøte

Hun tar seg tid til et åpent møte med andværingene når hun kommer til Andøy, noe verken Gahr Støre (Ap), Siv Jensen (Frp) eller Per Sandberg (Frp) har gjort. Støre nærmest utelukket at noe slikt er aktuelt for hans del.