«Sennholmen» solgt til Værøy

«Sennholmen» forlot i forrige uke Andenes havn under nytt eierskap. Med salget forsvinner betydelige kvoterettigheter ut av Andøy. Båten har fram til nå vært eid av selskapet Sennholmen As, der brødrene Tore Rasmussen og Otto Bjørnar Rasmussen, sammen med Jangaard Export AS var aksjonærer. Lokalt er Jangaard Export AS best kjent som eierne av Framnes.

Jangaard Export AS eide 49,3 prosent av aksjene i selskapet, mens den andre halvdelen av aksjene var fordelt med to tredjedeler til Otto Bjørnar Rasmussen og en tredjedel til Tore Rasmussen. «Sennholmen» hadde ifølge Fiskeriportalen en torskekvote på 293,4 tonn. Den velholdte skuta er nå overtatt av Jarle Bergs Sønner på Værøy – som for en tid tilbake sikret seg Andenes-båten «Larsen Sr».

Trond Berg sier til Andøyposten og VOL at nyervervelsen blir et fint tilskudd.

– Båten er kjøpt med torskerettigheter, og investeringa er gjort med tanke på å styrke oss totalt sett, sier han.

– «Sennholmen» hadde en prisantydning på 40 millioner kroner – hva endte kjøpesummen på etter forhandlinger?

– Vi overtok båten for tett oppunder den summen, opplyser Trond Berg.

– Båten er ikke satt inn i aktivt fiske enda, men den skal driftes fra vårt anlegg her i Værøy.

Berg sier kjøpet av båt og torskerettigheter er ledd i en målrettet satsing i familieselskapet.

– Vi har satset og investert mye på landsida, og det å sikre oss råstofftilgang blir da viktig. Det er vanskelig å satse på land uten å vite til en viss grad hva man får av fisk over kaia. Det gjelder både mengde og kvalitet, forklarer Berg om bakgrunnen for investeringa.