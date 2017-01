Anbudsfrist for omstillingsarbeid

Fire bedrifter er invitert til å levere anbud på å lage analysen. De fire er Essensi AS i Bodø, Bedriftskompetanse i Bodø, Næringsutvikling AS i Bodø og IFO (Institutt for organisasjonsutvikling) i Oslo.

Oppdraget har en kostnadsramme på 250.000 kroner og analysen skal være ferdig til 1. april.

– Vi skal sende inn omstillingssøknaden innen 7. april, sier Erlandsen.

– Analysen skal danne grunnlaget for en omstillingsstrategi og blir en del av omstillingssøknaden, legger hun til.

Sentrale innsatsområder

– Oppdraget omfatter å gjennomføre en prosess med næringsliv og forvaltning i Andøy for å komme fram til de sentrale innsatsområdene i omstillingsarbeidet i kommunen, forankre disse satsingsområdene bredt i kommunen, samt etter at kommunens søknad om omstillingsstatus er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeide et handlingsprogram for omstillingsarbeidet i 2017, heter det i kravspesifikasjonen til oppdraget.

Flere analyser

Nordlandsforsking og Sintef skal i tillegg utføre to andre analyser i forbindelse med omstillingsarbeidet. Den ene skal finne fortrinn i kommunen/regionen på bakgrunn av fylkesfordelt nasjonalregnskap (FNR) og kryssløpstabeller. Den andre er en kompetansekartlegging av andværingene.

– Alt dette gjøres i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Dersom Andøy kommune får status som omstillingskommune, vil man kunne få midler fra staten og fylkeskommunen i inntil seks år.

Avgjøres i morgen

– Vi skal ha et møte i morgen med Nordland fylkeskommune der det blir bestemt hvem som får oppdraget, sier Erlandsen.