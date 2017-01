Senterpartiet lager egen Andøya-utredning

Auditoriet i Romskipet Aurora var mer enn fullsatt da Navarsete holdt åpent folkemøte med Andøya flystasjon som tema.

Foreløpig har ingen fra de tre partiene som gjorde vedtaket om å legge ned flystasjonen hatt mot til å gjøre det samme.

I sitt innlegg gikk Navarsate inn på det hun mener er mange ubesvarte spørsmål i saken.

Luftvern

– Hvorfor ble luftvern plutselig så viktig. Det har vi ikke fått svar på.

– Det kan ikke stemme at 600 meter rullebane på Andøya skal koste mer enn halvparten av en helt ny flyplass i Bodø. Vi får ingen forklaring på dette. Tallene er hemmelige.

Overskridelser

– Å legge ned flystasjonen i Bodø og flytte til Ørland skulle koste 6 milliarder kroner. Nå er prisen kommet over 15. Jeg satt i regjeringen og gikk inn for dette. Man føler seg lurt som politiker når slikt skjer, sa Navarsete.

– Er det plass til alt på Evenes, særlig med tanke på vernede områder. Noen sier at det ikke er det, sa hun.

– Og hvordan blir Andøya Space Center og Andøya Test Center egentlig berørt av nedleggelsen. I Stortingets vedtak står det at driften skal videreføres. Men var det nødvendig å si det, når regjeringen mener at ATC ikke blir berørt, sa Navarsete.

– Egen rapport

Navarsete pekte på at langtidsplanen for Forsvaret vil få en ny runde i Stortinget når utredningen om hæren er klar (landmakt), og at det vil være rett tidspunkt for å ta opp spørsmålet om Andøya.

– Til da må vi få fram fakta. Derfor vil Senterpartiet bruke penger på en uavhengig utredning. Det er for mange spørsmåltegn ved beslutningsgrunnlaget, sa Navarsete.

– Andøya med i på liste

– Vil Senterpartiet stille ultimatum om Andøya i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap, spurte KrF-politiker Hermod Bakkevoll.

– Senterpartiet stiller ikke ultimatum. Selv ikke om EU og EØS gjorde vi det. Men Andøya er garantert med på en liste med saker vi skal forhandle om og som vi vil ha gjennomslag for i en regjeringsforhandling. Det vil Ap få merke, sa Navarsete.