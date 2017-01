Slutt med penger til trengende fiskere

Legatet ble opprettet i 1939 i navnet til forfatteren Alvhilde Pryd (1846 – 1922).

Hun besøkte Bleik i 1895, og besøket må ha gjort inntrykk. I 1939 ble det opprettet et legat i hennes navn som skulle dele ut penger til trengende fiskere og fiskerfamilier. Alle fra Lofoten og Vesterålen kunne søke penger fra legatet, men Andøya og særlig Bleik skulle være fortrinnsberettighet.

Første gang det ble delt ut penger fra legatet var i 1940. Siste gang var i 1994.

Gradvis redusert

I november i fjor var kapitalen 154.279,90 kroner. Legatet har gradvis blitt tappet for penger på grunn av lave renteinntekter og kostnader til revisor.

Det er Kirkelig fellesråd i Andøy som har bestyrt legatet de siste årene, og man har nå fått godkjenning fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til å avvikle legatet og dele ut pengene til gode formål.

Penger til Bleik

Rådet har vurdert flere mottakere av pengene, men er kommet til at midlene fordeles på Bleik i Andøy.

– Alvilde Prydz hadde altså et stort engasjement for Bleik og menneskene som bodde der. Kirkevergen er derfor av den oppfatning at midlene bør fordeles på Bleik, og brukes til gode formål der, skriver kirkeverge Jan Harald Andersen i saksutredningen.

Bleik Fisk AS og Bleik vel

Han foreslo derfor å gi det nystartede fiskebruket på Bleik 50.000 kroner, mens Bleik vel får resten av midlene. Dette sluttet Kirkelig fellesråd seg til.

Etter fratrekk av kostnader til avviklingen, kan det dreie seg om rundt 90.000 kroner.

Bleik Fisk AS antyder at pengene kan brukes til truck, velferds-/sanitærrom for fiskerne, kaikrane eller nye kaifronter.

– Dersom dere finner at vi kan være berettiget støtte, skal dere vite at midlene vil komme godt til nytte og forhåpentlig være til glede for mange fiskere på Bleik i mange år framover.

Bleik vel skal bruke pengene til å fornye lekeplassen ved Laksebakken på Bleik.

– Hvis vi blir tildelt penger, vil vi bruke dem til investering i nye lekeapparater, samt nye benker og bord i «kosekroken». Vi mener at dette vil svært mange på Bleik ha stor nytte og glede av, skriver Bleik vel i søknaden.