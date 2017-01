Anne gir liv til Aloy

Den seneste tiden har Anne fått mye oppmerksomhet rundt hobbyen sin, som er «cosplay».

Hun har jobbet hardt for å perfeksjonere kostymet sitt som Aloy – hovedpersonen i Horizon Zero Dawn, som er en av årets store spill-lanseringer på Playstation.

Nederland

– Jeg har nylig vært i Nederland hos spillprodusenten Guerrilla Games og vært med på en todagers media-event. Der fikk vi i tillegg prøve spillet, som lanseres 1. mars, sier Anne.

Møtte de som lager spillet

Hun fikk også møte teamet bak spillet.

– De har vært veldig positive til kostymet mitt, og det var mange som ville ta bilder. De syntes det er gøy å se karakteren fra spillet komme til live gjennom cosplay, sier Anne.

Cosplay er satt sammen av de engelske ordene costume og roleplay, og er en hobby i vekst, særlig blant voksne.

Nylig ble det arrangert cosplaysamling i Bodø, kalt Northcon.

Vant på Hamar

I fjor vant Anne cosplay-konkurransen under datasamlingen The Gathering (TG) på Hamar, også da som Aloy.

– Jeg synes designet var ekstremt fint. Det er organisk og komposisjonen på kroppen var veldig fin. Jeg ble helt forelsket i konseptet. Spillskaperne har hentet inspirasjon fra Alien-filmene og Game of Thrones som begge har sterke kvinnelige roller. Aloy er en jeger som jakter på robotdyr. Og så fikk jeg lyst til å teste ut lær og håndsying, sa Anne til Andøyposten i fjor.

Tidkrevende

Hun har laget det meste av kostymet selv. Bare buksene er kjøpt.

– Resten har jeg laget selv fra stoffer og materialer som jeg har kjøpt inn, sa Anne i fjor.

Hun regner med å ha brukt totalt fem måneder på kostymet.

Lansering

Nå nærmer spillet seg lansering og Anne har fått oppmerksomhet fra flere hold, også fra Sony som lager Playstation. På Facebook-siden til Playstation ligger det nå en serie med videoer om hvordan Anne gjør seg om til Aloy.

– Jeg fikk jo en smakebit på spillet i Nederland, og det jeg fikk prøve virker veldig lovende. Jeg fikk bare lyst til å fortsette å spille. Og så er det gøy å ha en kvinnelig hovedrolle som er en sterk og god karakter. Det er ikke ofte man har det i dataspill, sier Anne.

Søker man litt på nettet, finner man at det er mange som venter på Horizon Zero Dawn. Hos Nordisk Film mener man at dette er en av de absolutt største spill-lanseringene i år.