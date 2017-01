Ga 25.000 til varmtvannsbassenget

Mandag tok Andøy revmatikerforening på seg spanderbuksene. Årsmøtet vedtok å gi 25.000 kroner i gave til Andøy varmtvannsbasseng.

– Viktig for oss

– Bassenget er veldig viktig for oss. Vi har trening der to ganger i uka, mandag og onsdag. Varmtvannsbassenget bidrar til forebygging av smerte og gjør at revmatikere kan holde ledd og muskler myke, sier Vera Agnarsdatter, som er leder i foreningen.

Hun sier at pengene er samlet inn over flere år gjennom loddsalg.

– Vi har cirka 70 medlemmer og rundt 25 er med på treningene i bassenget, så dette betyr mye for våre medlemmer, sier Agnarsdatter.

– Moderniserer

Furnesdal sier at pengene kommer godt med.

– Det er 17 år siden bassenget ble bygget og det trenger modernisering. Blant skal styringen av vannet digitaliseres og det skal installeres et nytt og mer miljøvennlig renseanlegg. Det vil gjøre bassenget bedre egnet for allergikere. Men dette koster mange penger, så 25.000 kroner er en flott gave, sier Furnesdal.

Kronerulling

I 2014 og 2015 ble det avholdt kronerulling til varmtvannsbassenget, også det for å skaffe penger til nødvendige investeringer. Den gangen kom det inn rundt 200.000 kroner.

– Vi har en del givere og sponsorer til bassenget, som for det meste drives på dugnad, så alle bidrag er viktige, sier Furnesdal.