– Politiet ba meg hente stjålet mobiltelefon

Tre personer står tiltalt for vold mot en fjerde person. Saken har en strafferamme på inntil 10 års fengsel.

– Saken gjelder medvirkning til grov kroppsskade. Grov fordi den er begått av flere i fellesskap, sa aktor Rita Hermansen Dahl i sitt innledningsinnlegg.

Fornærmede skal ha blitt påført nesebensbrudd, samt bloduttredelse rundt begge øynene samt over høyre øyenbryn. Det skal også ha blitt tatt kvelertak slik at fornærmede mistet bevisstheten.

Skal ha stjålet i kirka

Saken startet med at fornærmede skal ha stjålet en mobiltelefon tilhørende et begravelsesbyrå under en begravelse på Andenes. Tyveriet skal ha skjedd i Andenes kirke.

En av de tiltalte forklarte at han etter minnestunden møtte politiet og fikk da beskjed om hvor mobiltelefonen var.

– Politiet sa at det var min oppgave å hente telefonen. Hadde ikke politiet gjort det, ville ingen ting av dette ha skjedd, forklarte tiltalte.

Basketak

De tre tiltalte dro deretter til fornærmedes bopel, der de ba om å få mobiltelefonen. Fornærmede skal ha nektet å gi fra seg telefonen, og det hele endte med et basketak.

– Det var jeg som slo først, forklarte den ene av de tiltalte, og pekte på at fornærmede skal ha stjålet medisiner som tilhørte tiltalte.

– Da vi kom inn, så jeg også medisinene mine som var blitt borte kvelden før. Da ble jeg sint, lød forklaringen.

Fornærmede skal da ha blitt slått to eller tre ganger.

Tiltalte innrømmet også ha å ha knust en tv med en hammer.

– Jeg har erstattet tv-apparatet, forklarte tiltalte.

Kvelertak

Den andre tiltalte innrømmet å ha slått til fornærmede to ganger med knyttet neve, og at de to deretter havnet i et basketak. Tiltalte innrømmet også å ha tatt kvelertak på fornærmede. Hvordan og hvor dette skjedde var det imidlertid sprikende forklaringer på.

– Jeg tok kvelertak på fornærmede i gangen i leiligheten, forklarte tiltalte.

Den andre tiltalte forklarte derimot at dette skjedde utenfor leiligheten og at tiltalte da fryktet for fornærmedes liv.

– Den tredje tiltalte måtte bruke all sin kraft på å skille de to, lød forklaringen.

Mindre aktiv

Ut fra forklaringene til to av de tiltalte, kan det tyde på at den tredje tiltalte har vært mindre aktiv i hendelsen, og skal ha forsøkt å roe ned situasjonen.

– Han måtte gå mellom flere ganger, forklarte den ene tiltalte.

Nektet for gitarstativ

Noe av grunnlaget for tiltalen, er at fornærmede skal ha blitt slått i ansiktet med et gitarstativ.

Den ene tiltalte har i sin politiforklaring sagt at det var den andre aktive tiltalte som gjorde det og at det skjedde med stor kraft. Han var mer vag i sin forklaring i retten.

– Det er løgn, svarte den andre tiltalte i sin forklaring for retten, og mente at det ikke var blitt slått med noe gitarstativ.

Sju vitner

Retten fortsetter forhandlingen fredag. Påtalemyndigheten har innkalt sju vitner, mens den ene forsvareren har innkalt ett vitne i saken.

– Har en annen forklaring

To av de tre tiltalte kom med sterk kritikk av politiet for at den ene tiltalte skal ha blitt bedt av politiet om å hente den stjålne mobiltelefonen hos fornærmede.

– Politiet har en litt annen versjon av det punktet. Derfor ber vi politiet forklare seg om dette, sier aktor Hermansen Dahl.