Nordlandspolitiet er nå på Facebook

Det som var Midtre-Hålogaland politidistrikt har lenge vært aktive på Twitter under brukernavnet @politiMHPD. Her legges det ut meldinger om hendelser i regionen.

Nytt politidistrikt

Fra 1. januar i fjor ble dette politidistriktet slått sammen med Helgeland og Salten til Nordland politidistrikt.

Nå kan du altså komme i kontakt med det nye politidistriktet via Facebook-siden, som heter «Politiet i Nordland - Nordland politidistrikt». Men det finnes noen regler.

Regler

– Du er velkommen til å stille spørsmål eller kommentere på veggen vår. Husk at du er personlig ansvarlig for innholdet i veggmeldingene og kommentarene du publiserer, skriver politiet som den første av 12 regler.

Det gjøres blant annet oppmerksom på at man ikke kan anmelde saker via Facebook-siden og at meldinger som bidrar til å identifisere berørte i saker vil bli slettet.

Svartid

Man gjør også oppmerksom på at man ikke kan forvente svar umiddelbart på meldinger eller spørsmål.

– Denne facebooksiden er ikke betjent hele døgnet. Innlegg/meldinger besvares normalt i løpet av 3 virkedager, skriver politiet.