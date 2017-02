Ny fysioterapeut til Andenes i rekordfart

Like før jul fikk spesialist i idrettsfysioterapi Kurt Thomas Nyheim i Vesterålen fysioterapi fast hjemmel på Andenes.

Ny hjemmel

På grunn av stort behov for fysioterapeuter, valgte Andøy kommune å utvide antall hjemler i Andøy. Dermed ble Kjell Are Johansens hjemmel, som han har permisjon fra ut 2017, og som Nyheim har innehatt til nå, ledig.

Nyheim hadde opprinnelig håpet på å få inn en ny fysioterapi i klinikken innen 1. mars, men det viste seg at spesialist i manuellterapi og idressfysioterapi Somnath Pramanik sto parat til å begynne i Andøy, da Nyheim ringte ham.

Fikk bruke søkerlista

– Pramanik var innstilt på andreplass i den hjemmelen som jeg fikk tildelt, og jeg fikk tillatelse av Andøy kommune til å bruke søkerlista med flere kvalifiserte fysioterapeuter, sier Nyheim.

Siden vikariatet til Johansen bare var for et år, så var det ikke nødvendig å lyse det ut.

Fornøyd

Han var meget fornøyd over å få ja med første forsøk. Særlig fra en med så god kompetanse som Pramanik. Pramanik er født og oppvokst i Bodø. Han har jobbet i diverse vikariater i privatpraksis i Bodø, og nå ønsket han å prøve seg litt i Andøy kommune.

– Arbeidssituasjonen gjorde at det var naturlig å søke seg hit nå, sier Pramanik.

Behandling med en gang

Han kom til Andøy mandag morgen og allerede midt på dagen var han i ferd med å behandle sin første pasient. Nyheim er meget fornøyd over å ha fått inn en såpass velutdannet fysioterapeut på så kort varsel inn i tjenesten.

– Han er selvgående fra første øyeblikk. For det første er han ekspert på idrettsfysioterapi. Det er den samme utdannelsen jeg har, og vi er nå to som kan utveksle erfaringer og vurdere pasientene. Mange tror at en idrettsterapeut tar for seg toppidrettsutøvere, men det er bare en liten del av tjenesten. Hele befolkninga har godt av å bevege seg, forklarer Nyheim.

Tenker likt

Duoen tenker likt når det gjelder behandlingsmetoder.

– Vi satser først og fremst på aktive tiltak for å få pasienten bra igjen. Men vi starter selvsagt behandlingen med individuelle tiltak, før de går over til å lære øvelser for å hjelpe seg selv til å bli bra, sier Nyheim.

Manuell terapeut

Pramanik sin spesialkompetanse innenfor manuellterapi er unikt i Andøy. Per dags dato må pasienter som ønsker den type behandling kjøre 10 mil til Sortland for å få det tilbudet. Manuellterapeuter har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel og skjelettsystemet.

– Tidligere har det vært slik at pasienter som har akutt veldig ondt i nakke-, rygg og korsrygg, har blitt sendt til Sortland for å få hjelp. Det slipper de nå, sier Nyheim.

Effektivt verktøy

Pramanik forteller at han har noen effektive verktøy som gjør at de blir bedre fort. Det tilbudet kan de nå få i Andøy.

– I gamle dager var manuell terapeut mest kjent som en «knekker» som brøt opp litt av muskulatur og skjelett ved behov. Også på dette feltet er nå behandlingsformene gått over fra passive til aktive teknikker, forklarer Nyheim.

Ventelister

Nyheim sier at det har hopet seg opp med pasienter på venteliste, men understreker at de klarer å holde det de har lovet i forhold til ventetid i prioritert rekkefølge.

– Det er bare å ta kontakt, så kommer vi til å finne plass så fort det lar seg gjøre, avslutter han.