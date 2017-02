Innrømmer risiko for kompetanseflukt

23. januar stilte Fremskrittspartiets Jan Arild Ellingsen spørsmål til Eriksen Søreide om hva som gjøres for å videreføre de operative oppdragene fra Andøya flystasjon.

Har sendt brev til forsvarsministeren Gahr Støre spør om kompetanseflukt Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vite hva forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil gjøre for å hindre kompetanseflukt fra Andøya flystasjon.

Nå foreligger svaret til Frps Ellingsen. Der skriver Eriksen Søreide at det å ta vare på personellet og deres kompetanse vil være en kritisk suksessfaktor gjennom hele omstillingen Forsvaret.

– Det planlegges med at Forsvarets ansatte på Andøya, som innehar kompetanse det er bruk for videre i Forsvaret, tilbys jobb på Evenes. Forsvaret vil i løpet av 2017 utarbeide en konkret plan for omstillingen som også skal sikre operativ tilgjengelighet på maritim overvåking. Ved enhver omstilling vil det allikevel være en risiko for midlertidig tap av kompetanse, skriver Søreide.

Tiltak

Eriksen Søreide skriver videre at Forsvaret vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre fortsatt høy operativ leveranse fra Andøya.

– Dette gjøres ved å ta i bruk nødvendige virkemidler for å sikre at vi beholder de personellkategoriene som er påkrevet for operative leveranser. Det vil ikke være aktuelt for Forsvaret å iverksette generelle tiltak for alt personell, men snarere strengt nødvendig målrettede tiltak for kritiske personellkategorier, skriver Eriksen Søreide, som sier at departementet vil følge den videre omstillingsprosessen tett.