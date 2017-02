Bekymret over kvotetap

Etter at den ordinære sakslisten var unnagjort, fikk Andøylistas John Helmersen stille to spørsmål til ordfører Jonni Solsvik.

Lyngmoa

Det første gjaldt boligfeltet Lyngmoa på Bleik. Helmersen lurte på om saken var blitt avglemt.

– Det skulle komme en sak til første kommunestyremøtet. Er dette avglemt?

Helmersen fikk raskt svar om at saken var planlagt til første budsjettregulering, noe som normalt behandles til våren.

Kvoter

Deretter spurte Helmersen om Andøy kommune har nok fiskeripolitisk kompetanse i administrasjonen.

– Kommunestyret har vedtatt at det skal avholdes en fiskeripolitisk konferanse. Det er to år siden. Vi ser at Andøy er redusert fra rundt 30 større fiskebåter til rundt 10 idag, samtidig som andre kommuner har bygd seg opp. Det er fremmedbåter som opprettolder kvantum, men det betyr at skatteinntektene går til andre kommuner. Vi er på hælene og må ha større oppmerksomhet på fiskeri i disse omstillingstider, sa Helmersen og lurte på om kommunen har god nok fiskerifaglig kompetanse i administrasjonen.

– Det er mange årsaker til at kvoter har forsvunnet fra kommunen. Dette med rettigheter er komplisert. Det er også et faktum at det ikke har vært lokale kjøpere når båter og kvoter har blitt solgt, svarte Solsvik.

– Det kreves mer fiskerifaglig kompetanse i administrasjonen. Kommunen lekker i den enden som har vært bærebjelken før, og bør være en pillar i det omstillingsarbeidet som kommer. Hvordan tenker man om dette, spurte Helmersen.

– Det jobbes godt med fiskerisaker i administrasjonen innenfor stønadslånsordningen og den fiskerifaglige konferansen kommer, la Solsvik til, og påpekte at Helmersen var i ferd med å gjøre et spørsmål om til en politisk diskusjon.